Удар на Србију: Лажна држава постаје дио ЕЕСК

Извор:
РТ Балкан
18.10.2025
18:11
Коментари:0
Европски економски и социјални комитет (ЕЕСК) постао је прво тијело ЕУ које је одлучило да прими чланове из такозваног Косова, након што је прије више од годину дана примило чланове из земаља кандидата за чланство у ЕУ.
Ова одлука, која значајно помјера границе политике и правног оквира ЕУ, поставља веома озбиљно питање – како самопроглашена и међународно непризната "држава" може бити дио европских институција, посебно када ни све земље чланице ЕУ не признају њену независност?
ЕЕСК као важан савјетодавни орган који представља цивилно друштво, економске организације, синдикате и друге социјалне и економске партнере, отворио је конкурс за кандидате са Косова и Метохије, који могу да се пријаве до 24. октобра.
Када буду изабрани, учествоваће у раду комитета подједнако као и сви други учесници из земаља кандидата и чланица ЕУ, али без права гласа, што је резервисано за чланове из држава чланица ЕУ, објавила је "Коха", преноси "Косово онлајн".
У 2024. години Комитет је прихватио чланове из Албаније, Босне и Херцеговине, Грузије, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Молдавије, Србије, Турске и Украјине, земаља са формалним статусом кандидата за чланство у ЕУ.
"Косово није било укључено у пилот фазу овог пројекта због свог статуса. Међутим, након консултација са Европском комисијом и другим важним учесницима, одлучено је да се отвори друга фаза ове иницијативе и за Косово као потенцијалног кандидата за чланство. Позив за исказивање интересовања кандидата је сада отворен до 24. октобра 2025. године", наводи се у одговору овог Комитета за Коху.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму