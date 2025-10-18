Logo

Гори аеродром, летови обустављени: Огроман облак црног дима над престоницом

Извор:

Агенције

18.10.2025

17:32

Коментари:

0
Гори аеродром, летови обустављени: Огроман облак црног дима над престоницом
Фото: Tanjug / AP

Велики пожар избио је данас у карго зони Међународног аеродрома Хазрат Шахџалал (ХСИА) у Даки, због чега су привремено обустављени сви летови.

Ватрогасне екипе и припадници оружаних снага Бангладеша заједнички раде на гашењу пожара, који је избио у делу за увоз робе.

Према ријечима званичника Тахле Бин Јашима из ватрогасне службе, на терену је ангажовано 30 јединица, док се узрок пожара и обим штете још утврђују. За сада нема пријављених жртава.

У гашењу учествују припадници Ратног ваздухопловства, Морнарице и Цивилне заштите Бангладеша, а извршни директор аеродрома, капетан групе С.М. Рагиб Самад, поручио је да се ситуација држи под контролом.

Више међународних летова преусмјерено је у Калкуту, док су други авиони задржани на писти.

Према наводима аеродромских власти, међу преусмјереним летовима су они компанија "US-Bangla Airlines", "IndiGo", "Air Arabia" i "Cathay Pacific".

Локални саобраћај такође је погођен, па су поједини летови морали да се врате или преусмјере на друге аеродроме.

Званичници су саопштили да је подручје пожара ограђено, а истрага о узроку је у току.

Нормалан рад аеродрома биће обновљен након што пожар буде потпуно угашен и безбједност потврђена.

Подијели:

Тагови:

aerodrom

пожар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У овом затвору ће бити Никола Саркози

Свијет

У овом затвору ће бити Никола Саркози

1 ч

0
Мерц: Зеленски незадовољан посјетом САД

Свијет

Мерц: Зеленски незадовољан посјетом САД

2 ч

0
Медведев: Крај сукоба значи крај режима у Кијеву

Свијет

Медведев: Крај сукоба значи крај режима у Кијеву

2 ч

0
Могућ састанак Трампа и Ким Џонг Уна

Свијет

Могућ састанак Трампа и Ким Џонг Уна

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

57

Централне вијести, 18.10.2025.

18

53

Милорад Додик запјевао велики хит на једном весељу

18

36

Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

18

33

Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

18

33

Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner