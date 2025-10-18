Гори аеродром, летови обустављени: Огроман облак црног дима над престоницом

Извор:
18.10.2025
17:32
Велики пожар избио је данас у карго зони Међународног аеродрома Хазрат Шахџалал (ХСИА) у Даки, због чега су привремено обустављени сви летови.
Ватрогасне екипе и припадници оружаних снага Бангладеша заједнички раде на гашењу пожара, који је избио у делу за увоз робе.
Према ријечима званичника Тахле Бин Јашима из ватрогасне службе, на терену је ангажовано 30 јединица, док се узрок пожара и обим штете још утврђују. За сада нема пријављених жртава.
У гашењу учествују припадници Ратног ваздухопловства, Морнарице и Цивилне заштите Бангладеша, а извршни директор аеродрома, капетан групе С.М. Рагиб Самад, поручио је да се ситуација држи под контролом.
Више међународних летова преусмјерено је у Калкуту, док су други авиони задржани на писти.
Према наводима аеродромских власти, међу преусмјереним летовима су они компанија "US-Bangla Airlines", "IndiGo", "Air Arabia" i "Cathay Pacific".
Локални саобраћај такође је погођен, па су поједини летови морали да се врате или преусмјере на друге аеродроме.
Званичници су саопштили да је подручје пожара ограђено, а истрага о узроку је у току.
Нормалан рад аеродрома биће обновљен након што пожар буде потпуно угашен и безбједност потврђена.
