Могућ састанак Трампа и Ким Џонг Уна

Извор:
СРНА
18.10.2025
14:08
Коментари:0
Званичници администрације САД приватно разговарају о потенцијалном састанку предсједника Доналда Трампа и сјевернокорејског лидера Ким Џонг Уна током Трампове предстојеће посјете Азији, јавио је Си-Ен-Ен позивајући се на изворе.
Званичници нису започели логистичке аранжмане нити директну комуникацију са Пјонгјангом, а претходни Трампов покушај успостављања контакта раније ове године Пјонгјанг је наводно одбио, додаје се у извјештају.
Трамп је у августу изразио интересовање за састанак са сјевернокорејским лидером након што је први пут угостио јужнокорејског предсједника Ли Џе Мјунга у Бијелој кући.
