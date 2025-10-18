Logo

Могућ састанак Трампа и Ким Џонг Уна

Извор:

СРНА

18.10.2025

14:08

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP

Званичници администрације САД приватно разговарају о потенцијалном састанку предсједника Доналда Трампа и сјевернокорејског лидера Ким Џонг Уна током Трампове предстојеће посјете Азији, јавио је Си-Ен-Ен позивајући се на изворе.

Званичници нису започели логистичке аранжмане нити директну комуникацију са Пјонгјангом, а претходни Трампов покушај успостављања контакта раније ове године Пјонгјанг је наводно одбио, додаје се у извјештају.

Трамп је у августу изразио интересовање за састанак са сјевернокорејским лидером након што је први пут угостио јужнокорејског предсједника Ли Џе Мјунга у Бијелој кући.

Ким Џонг Ун

Доналд Трамп

sastanak

