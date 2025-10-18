Logo

Орбан: Једини смо у Европи на страни мира

Извор:

СРНА

18.10.2025

12:24

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је Мађарска једина у Европи на страни мира и да је зато одабрана за мјесто сусрета предсједника САД и Русије, Доналда Трампа и Владимира Путина.

Владајућа странка Фидес никада није држала лекције било коме, ни док је на власти ни када је била у опозицији, написао је Орбан на "Фејсбуку".

"Никада нисмо затворили канале за преговоре. И што је најважније, годинама смо досљедно и истрајно стајали на страни мира. Сарадња умјесто конфронтације, међусобно поштовање умјесто стигматизације. То је пут ка миру", написао је Орбан.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Разговарао сам са Путином, припреме за самит са Трампом у пуном замаху

Он је нагласио да је Мађарска сада земља у Европи у којој постоји озбиљна шанса да преговори између САД и Русије доведу до мира и гдје би чак могле да превладају и европске перспективе.

"Брисел се можда изоловао, али ми ћемо наставити да преговарамо", додао је мађарски премијер.

