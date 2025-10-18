Појефтинио какао на свјетским берзама

Извор:
Какао је појефтинио на свјетским берзама усљед слабе потражње на глобалном нивоу, наводи се у извјештајима о трговини.
На берзи у Њујорку какао је појефтинио за 1,6 одсто, а у Лондону за 2,19 процената.
Азијско удружење произвођача какаоа извијестило је да је производња на овом континенту у трећем кварталу умањена за 17 одсто на годишњем нивоу, на 183.413 тона.
То је најмања квартална количина у посљедњих девет година.
У четвртак је Европско удружење произвођача какаоа извијестило да је производња у трећем кварталу опала за 4,8 одсто у односу на претходну годину, на 337.353 тона, што је најнижа количина у посљедњих 10 година.
Међутим, Национално удружење кондиторских произвођача саопштило је да је производња какаоа у Сјеверној Америци у трећем кварталу порасла за 3,2 одсто, на 112.784 тона.
