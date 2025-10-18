Logo

Дјевојчица (13) се заглавила у сушилици за веш

18.10.2025

13:09

Несвакидашња акција спасавања догодила се у петак увече у Аустрији, када су ватрогасци позвани да извуку дјевојчицу (13), која се заглавила у сушилици за веш.

Из разлога који су за сада непознати, дјевојчица је ушла у сушилицу, али из ње није могла да изађе. Није познато ни колико дуго је била заробљена, док ватрогасци нису дошли.

Када је стигла ватрогасна служба, екипа хитне помоћи је прво покушала да ослободи дјевојчицу без икакве техничке помоћи, али то је било безуспјешно. Док су спасиоци и ватрогасци смиривали тинејџерку и пружали јој медицинску помоћ, машина је искључена из струје, а кућиште пажљиво уклоњено.

Како се стање заробљене дјевојчице погоршавало, спасиоци су на крају морали да прибегну хидрауличној опреми за спасавање. Тек тада су могли да створе довољно простора да безбједно ослободе дјевојчицу.

Дјевојчица је потом стављена на даску за кичму, медицински стабилизована и одвезена у болницу. Операција спасавања је трајала око сат времена - ватрогасна служба је изашла на лице мјеста са четири возила и 18 ватрогасаца.

