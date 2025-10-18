Црна Гора: Од почетка године 30 жртава трговине људима

Извор:
СРНА
18.10.2025
12:39
Коментари:0
У Црној Гори је од почетка 2025. године до сада поднесено 17 кривичних пријава против 19 лица за укупно 19 кривичних дјела трговине људима, а 30 особа идентификоване су као жртве, саопштило је Министарство унутрашњих послова поводом Европског дана борбе против трговине људима.
Европска комисија успоставила је 18. октобар као Европски дан борбе против трговине људима, са циљем скретања пажње на жртве овог кривичног дјела и подизања свијести о једном од најсуровијих облика кршења људских права.
Најзаступљенији облици експлоатације остају присилни рад и просјачење, уз забиљежене случајеве сексуалне експлоатације и склапања недозвољеног брака.
Према подацима Министарства унутрашњих послова/Управе полиције, у 2025. години до сада је поднесено 17 кривичних пријава против 19 лица за укупно 19 кривичних дјела трговине људима, а 30 особа су идентификоване као жртве, наводи Управа полиције.
У свјетлу обиљежавања овог датума, у Црној Гори је цијели мјесец октобар посвећен активностима усмјереним на превенцију, едукацију и заштиту жртава, нарочито међу млађом популацијом и рањивим групама, кроз сарадњу са међународним организацијама, институцијама и цивилним сектором.
