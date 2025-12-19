Logo
Дмитријев позвао Фон дер Лајенову и Мерца да поднесу оставке

СРНА

19.12.2025

Дмитријев позвао Фон дер Лајенову и Мерца да поднесу оставке
Фото: Јутјуб/CNBC International Live

Директор Руског фонда за директне инвестиције Кирил Дмитријев позвао је предсједника Европске комисије Урсулу фон дер Лајен и њемачког канцелара Фридриха Мерца да поднесу оставке након одлуке ЕУ да не конфискује руску имовину.

- Урсула и Мерц требају да поднесу оставке ако желе да докажу "убјеђење, јединство и одлучнос" које су обећали, након што нису успјели да обезбиједе незаконити потез ЕУ у вези са руским резервама - објавио је Дмитријев на Иксу.

Он је додао да су њих двоје "потрошили сав свој политички капитал, обећали резултате и постигли спектакуларан неуспјех".

- Читав свијет је управо био свједок како су Фон дер Лајен, Мерц, британски премијер Кир Стармер и други ратни хушкачи претрпјели смртоносни ударац у својим напорима да наведу друге да крше закон - рекао је Дмитријев.

Предсједник Европског савјета Антонио Коста изјавио је да ће ЕУ обезбиједити Украјини зајам од 90 милијарди евра заснован на буџету ЕУ, а који ће потенцијално бити отплаћен кориштењем замрзнуте руске имовине.

Након почетка руске специјалне војне операције у Украјини 2022. године, ЕУ и земље Групе седам замрзнуле су готово половину руских девизних резерви, укупно око 300 милијарди евра. Око 200 милијарди евра налази се на европским рачунима, претежно у Белгији.

