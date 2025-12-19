Дмитријев позвао Фон дер Лајенову и Мерца да поднесу оставке

Извор:
Директор Руског фонда за директне инвестиције Кирил Дмитријев позвао је предсједника Европске комисије Урсулу фон дер Лајен и њемачког канцелара Фридриха Мерца да поднесу оставке након одлуке ЕУ да не конфискује руску имовину.
- Урсула и Мерц требају да поднесу оставке ако желе да докажу "убјеђење, јединство и одлучнос" које су обећали, након што нису успјели да обезбиједе незаконити потез ЕУ у вези са руским резервама - објавио је Дмитријев на Иксу.
Он је додао да су њих двоје "потрошили сав свој политички капитал, обећали резултате и постигли спектакуларан неуспјех".
🌩️Fatal blow to Ursula, Merz, Starmer & the warmongers: they burned political capital pushing illegal moves against Russia’s reserves—and FAILED.— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 19, 2025
“There’s no alternative,” they said. Apparently there is.
The whole world just watched you fail to bully others into breaking the law https://t.co/1gjpwSqPPd pic.twitter.com/yC8mrmaR9H
- Читав свијет је управо био свједок како су Фон дер Лајен, Мерц, британски премијер Кир Стармер и други ратни хушкачи претрпјели смртоносни ударац у својим напорима да наведу друге да крше закон - рекао је Дмитријев.
Предсједник Европског савјета Антонио Коста изјавио је да ће ЕУ обезбиједити Украјини зајам од 90 милијарди евра заснован на буџету ЕУ, а који ће потенцијално бити отплаћен кориштењем замрзнуте руске имовине.
Након почетка руске специјалне војне операције у Украјини 2022. године, ЕУ и земље Групе седам замрзнуле су готово половину руских девизних резерви, укупно око 300 милијарди евра. Око 200 милијарди евра налази се на европским рачунима, претежно у Белгији.
