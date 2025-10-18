Logo

Мерц: Зеленски незадовољан посјетом САД

Извор:

Агенције

18.10.2025

16:44

Фото: Танјуг/АП

Канцелар Њемачке Фридрих Мерц изјавио је да украјински предсједник Владимир Зеленски није задовољан посетом Сједињеним Државама.

„Посјета није прошла онако како је Зеленски желео,“ рекао је Мерц, позивајући се на разговор који је имао са украјинским предсједником.

Истовремено, њемачки канцелар је додао да ће се залагати за европску помоћ Украјини.

Подсјећања ради, у петак се у Вашингтону Зеленски састао са предсједником САД Доналдом Трампом. Према писању америчких медија, шеф Бијеле куће јасно је ставио до знања да Кијев неће добити далекометне ракете.

Поред тога, западни медији такође су писали да Зеленски није остварио своје циљеве, међу којима је било и добијање ракета томахавк.

