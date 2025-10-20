У кући пронађене двије крваве жене, дају знаке живота

Извор:
У кући у Бечеју затечене И.В. (39) и Т.М. (23), са повредама нанијетим оштрим предметом.
Оне су превезене у УКЦ Војводине, сазнаје Телеграф.
Полиција је брзо реаговала, приведен је Кристијан П. (35) због основане сумње да је извршио кривично дјело тешко убиство у покушају.
Истрага је у току, сумња се да су нерасчишћени емотивни односи осумњиченог и жртава мотив кривичног дјела.
