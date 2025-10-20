Logo

Захарова: Субверзивне акције ЕУ како би пореметила мировне напоре

Захарова: Субверзивне акције ЕУ како би пореметила мировне напоре
Фото: Танјуг/АП

ЕУ је прешла на активне субверзивне акције прије састанка руског предсједника Владимира Путина и његовог америчког колеге Доналда Трампа у настајању да поремети све мировне напоре у Украјини, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"ЕУ и агресивна западноевропска заједница прешле су на оно што називају активним субверзивним акцијама. Поново чујемо пријетње", рекла је Захарова у интервјуу за ТАСС.

Према њеним ријечима, западна Европа покушава да ескалира сукоб као што су то учинили 2022. ометајући мировне преговоре које је тражио кијевски режим, а које је Русија омогућила.

"Они то раде свих ових година периодично камуфлирајући своје поступке изјавама о наводном миру и мировним иницијативама. У стварности, они чине све што могу да ескалирају сукоб", истакла је Захарова.

Она је напоменула да је тешко рећи колико су ти људи свјесни шта раде, с обзиром на број аматера који су на челу свих ових западноевропских земаља.

"Овим људима недостаје професионализам у погледу образовања, искуства и знања", нагласила је Захарова.

Она је додала да било какав мировни споразум за Украјину мора да се позабави узроцима сукоба у коријену како би се осигурао фундаментални и дугорочни мир.

