Двије Британке превеслале Тихи океан: Након 6 мјесеци стигле на одредиште

Извор:

Агенције

20.10.2025

07:25

Коментари:

0
Двије Британке успјеле су да превеслају 15.210 километара преко Тихог океана и стигну у аустралијски приобални град Кернс након готово шестомјесечног путовања из Перуа.

Миријам Пејн (25) и Џес Роу (28) нису имале никакву подршку док су веслале преко огромног океанског пространства. Оне су проводиле око 15 сати дневно за веслима и тако постале први женски пар који је остварио овај подвиг.

Након што им је први покушај пропао у априлу због поломљеног кормила, оне су поново кренуле у мају у пловилу дужине девет метара под називом "Велосити".

Са собом су понијеле 400 килограма хране, десалинизатор воде и соларне панеле.

кокаин

Свијет

Заплијењене 1,4 тоне кокаина! Пакети плутали у Тихом океану

Током путовања бориле су се са таласима од девет метара, имале су блиске сусрете са китовима, патиле су од недостатка сна, жуљева на рукама и биле су у опасности од судара са огромним контејнерским бродовима.

"Тих посљедњих неколико сати било је брутално. Вјетар нас је гурао са канала и искрено смо мислиле да нећемо успјети. Мислиле смо да ћемо можда морати да пливамо до обале. Невјероватан је осјећај да коначно будемо овдје, након што смо толико дуго причале о томе", рекла је Џес Роу након што је коначно крочила на копно.

Свјетски рекорд-браћа

Свијет

Браћа за 139 дана, у чамцу на веслима прешла цијели Тихи океан

Њих двије су веслале заједно током дана, а ноћу су веслале наизмјенично у смјенама од по два сата да би могле да одспавају у малој кабини у предњем дијелу чамца.

Коментари (0)
