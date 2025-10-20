Двије Британке превеслале Тихи океан: Након 6 мјесеци стигле на одредиште

Извор:
Агенције
20.10.2025
07:25
Коментари:0
Двије Британке успјеле су да превеслају 15.210 километара преко Тихог океана и стигну у аустралијски приобални град Кернс након готово шестомјесечног путовања из Перуа.
Миријам Пејн (25) и Џес Роу (28) нису имале никакву подршку док су веслале преко огромног океанског пространства. Оне су проводиле око 15 сати дневно за веслима и тако постале први женски пар који је остварио овај подвиг.
Након што им је први покушај пропао у априлу због поломљеног кормила, оне су поново кренуле у мају у пловилу дужине девет метара под називом "Велосити".
Са собом су понијеле 400 килограма хране, десалинизатор воде и соларне панеле.
Свијет
Заплијењене 1,4 тоне кокаина! Пакети плутали у Тихом океану
Током путовања бориле су се са таласима од девет метара, имале су блиске сусрете са китовима, патиле су од недостатка сна, жуљева на рукама и биле су у опасности од судара са огромним контејнерским бродовима.
"Тих посљедњих неколико сати било је брутално. Вјетар нас је гурао са канала и искрено смо мислиле да нећемо успјети. Мислиле смо да ћемо можда морати да пливамо до обале. Невјероватан је осјећај да коначно будемо овдје, након што смо толико дуго причале о томе", рекла је Џес Роу након што је коначно крочила на копно.
Свијет
Браћа за 139 дана, у чамцу на веслима прешла цијели Тихи океан
Њих двије су веслале заједно током дана, а ноћу су веслале наизмјенично у смјенама од по два сата да би могле да одспавају у малој кабини у предњем дијелу чамца.
Свијет
5 мј0
Наука и технологија
1 год0
Занимљивости
1 год0
Занимљивости
1 год0
Најновије
Најчитаније
07
25
07
25
07
24
07
21
07
19
Тренутно на програму