Трамп наводно поручио Зеленском: "Прихвати услове Путина или ћеш бити уништен"

19.10.2025
22:05
Доналд Трамп је на састанку у Бијелој кући у петак позвао Владимир Зеленског да прихвати руске услове за окончање рата између Русије и Украјине, упозоравајући да је предсједник Владимир Путин пријетио да ће "уништити" Украјину ако не пристане на споразум.
Током састанка, Трамп је инсистирао да Зеленски преда цијели источни регион Донбаса Русији, очигледно одражавајући став руског предсједника током позива дан раније, објавио је лист, позивајући се на људе упознате са ситуацијом.
Украјина је на крају успјела да убиједи Трампа да подржи замрзавање тренутних линија фронта, објавио је ФТ.
Трамп је након састанка рекао да двије стране морају да зауставе рат дуж линија фронта, а Зеленски је рекао да је то важна тачка. Зеленски је стигао у Бијелу кућу у петак, захтијевајући оружје како би земља наставила да се бори, али се састао са америчким предсједником који је више заинтересован за преговоре о миру.
У разговору са Трампом у четвртак, Путин је понудио нека мала подручја два јужна региона, Херсона и Запорошке области, у замјену за много веће дијелове Донбаса који су сада под украјинском контролом, објавио је ФТ. То је мање од његовог првобитног захтјева из 2024. године, којим се од Кијева тражило да преда цијели Донбас и Херсонску и Запорошку област на југу, површину од око 20.000 квадратних километара.
Зеленскијев портпарол није одмах одговорио на захтјев за коментар о томе да ли је Трамп вршио притисак на Зеленског да прихвати мир под руским условима.
Трамп и Путин су се у четвртак сложили да одрже други самит о рату у Украјини у наредне двије недјеље, највјероватније у Будимпешти, након састанка на Аљасци 15. августа који није донио напредак.
