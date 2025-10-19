Logo

Си Ђинпинг: Уложити напоре за "поновно уједињење" са Тајваном

19.10.2025

20:12

Коментари:

0
Си Ђинпинг: Уложити напоре за "поновно уједињење" са Тајваном

Кинески предсједник Си Ђинпинг позвао је да се уложе напори за "поновно уједињење" са Тајваном у честитки коју је упутио новом лидеру главне опозиционе странке на острву.

Бивши посланик Ченг Ли Вун, који ће 1. новембра преузети дужност лидера странке Куоминтанг, побиједио је на страначким изборима у вријеме растућих тензија са Пекингом, који острво са демократском управом сматра својом територијом.

Си је, у поруци у улози шефа Комунистичке партије Кине, рекао Ченгу да двије странке требају да ојачају свој "заједнички политички темељ", јавила је агенција Синхуа.

Тајванска влада снажно се противи кинеским претензијама на суверенитет острва.

Кина одбија да разговара са предсједником Тајвана Лај Чинг Теом и његовом администрацијом из Демократске прогресивне партије, називајући га "сепаратистом".

Подијели:

Тагови:

Si Đinping

Tajvan

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Објављени детаљи пљачке и нови снимак: Испала круна царице Еугеније

Свијет

Објављени детаљи пљачке и нови снимак: Испала круна царице Еугеније

2 ч

0
Зеленски спреман за самит на који га "нико није звао"

Свијет

Зеленски спреман за самит на који га "нико није звао"

2 ч

0
САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

Свијет

САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

3 ч

0
Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

Свијет

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

59

ВМРО-ДПМНЕ прогласио побједу у Охриду, Штипу, Сопишту, Ресену...

21

38

Стравична несрећа: Погинуо мотоциклиста

21

31

Централне вијести 19.10.2025.

21

12

Израелска војска саопштила да поново поштује прекид ватре

20

51

У страху од истраге Тужилаштва Конаковић се одриче властитог потписа и поручује: “Шалио сам се"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner