Си Ђинпинг: Уложити напоре за "поновно уједињење" са Тајваном

19.10.2025
20:12
Коментари:0
Кинески предсједник Си Ђинпинг позвао је да се уложе напори за "поновно уједињење" са Тајваном у честитки коју је упутио новом лидеру главне опозиционе странке на острву.
Бивши посланик Ченг Ли Вун, који ће 1. новембра преузети дужност лидера странке Куоминтанг, побиједио је на страначким изборима у вријеме растућих тензија са Пекингом, који острво са демократском управом сматра својом територијом.
Си је, у поруци у улози шефа Комунистичке партије Кине, рекао Ченгу да двије странке требају да ојачају свој "заједнички политички темељ", јавила је агенција Синхуа.
Тајванска влада снажно се противи кинеским претензијама на суверенитет острва.
Кина одбија да разговара са предсједником Тајвана Лај Чинг Теом и његовом администрацијом из Демократске прогресивне партије, називајући га "сепаратистом".
Најновије
Најчитаније
21
59
21
38
21
31
21
12
20
51
Тренутно на програму