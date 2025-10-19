Зеленски спреман за самит на који га "нико није звао"

Извор:
Владимир Зеленски је изјавио да је рекао америчком предсједнику Доналду Трампу да је "спреман да се придружи" предстојећем самиту руског и америчког предсједника у Будимпешти.
"Разговарали смо о овоме. Разговараће о томе са Путином... По мом мишљењу, ако заиста желимо трајни мир, онда обје стране морају бити укључене", рекао је Зеленски, пренијеле су РИА Новости.
У интервјуу за Ен Би Си Њуз, Зеленски је рекао да је остао оптимистичан упркос томе што су га САД оставиле без оружја које је тражио.
Истакао је и да је позвао америчког предсједника да буде оштрији према руском предсједнику Владимиру Путину.
Путин је у четвртак одржао телефонски разговор са америчким лидером – један од најдужих од почетка 2025. године. Њих двојица су, између осталог, разговарали о ситуацији око Украјине. Након разговора, Трамп је најавио намјеру да се лично састане са Путином у Будимпешти.
Након разговора са Путином, Трамп је, коментаришући могућу одлуку о испоруци ракета дугог домета "томахавк" Украјини, изјавио да су оне потребне и самим Сједињеним Америчким Државама.
