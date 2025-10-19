САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

Извор:
У раним јутарњим сатима у недјељу дошло је до пуцњаве у студентском дому Карекер Ист (Carreker East) на Универзитету Оклахома, у којој је рањено најмање троје људи, потврдио је портпарол универзитета.
Према наводима полиције, нема даље претње по кампус, а инцидент се догодио када су се студенти и гости враћали са велике приватне забаве ван универзитетског комплекса.
Полиција је реаговала око 3.40 часова ујутру, преноси АП.
Начелник универзитетске полиције Мајкл Бекнер изјавио је да је међу повријеђенима најмање један студент Универзитета Оклахома. Све жртве су пребачене у болнице, а степен њихових повреда за сада није саопштен.
Полиција је за инцидент сазнала након што су рањени стигли на локације ван кампуса и пријавили пуцњаву. Истрага је у току, а форензички тимови су обавили увиђај у студентском дому.
Универзитет Оклахоме налази се у Стилуотеру, граду удаљеном око 80 километара сјевероисточно од Оклахома Ситија.
