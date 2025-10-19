Објављени детаљи пљачке и нови снимак: Испала круна царице Еугеније

Извор:
Агенције
19.10.2025
19:31
Коментари:0
Француски министар културе Рашида Дати изјавила је да је један од комада накита који су јутрос украдени из музеја Лувр пронађен, а француски медији наводе да је ријеч о круни царице Еугеније.
Предмет је пронађен у близини мјеста пљачке, очигледно након што је испао лоповима, а Дати је навела да се тренутно процјењује његова вриједност. Како се наводи, драгуљ који је пронађен јесте круна царице Еугеније.
Свијет
Лоповима испао комад накита из Лувра: Нови детаљи филмске пљачке
Из Лувра је укупно украдено мање од десет драгоцјености, наводе француски медији. Дати је изјавила да је плен лопова из музеја Лувр "готово непроцјењив".
Описујући лопове, француска министарка културе је рекла да су лопови "дјеловали професионално, да нису употребили насиље и да су дјеловали без панике". Према њеним ријечима, умјетничка дјела су данас на мети организованог криминала, као и музеји.
Криминалци који су украли круну француске царице Еугеније били су добро увјежбани и користили су различите алате како би извели пљачку, преносе и француски медији.
Како се наводи, четворица криминалаца, двојица у камиону опремљеном теретним лифтом и двојица на скутеру довезла су се испред музеја у 9.30 часова, након чега су употребили лифт да би приступили галерији Аполо на првом спрату, отворивши прозор галерије брусилицом.
Након тога су истим брусилицама разбили двије витрине, једну за ''Наполеонове драгуље'' и другу за ''драгуље француских владара'', одакле су украли неколико комада накита, наводе извори из полиције. Четворица криминалаца изашла су из галерије помоћу теретног лифта, а побјегли са мјеста злочина на два скутера.
Свијет
Велика пљачка Лувра: Лопови имали механички лифт, све трајало седам минута
Злочин је трајао укупно седам минута. Полиција је у галерији пронашла двије брусилице, бацач пламена, бензин, рукавице, воки-токи, ћебе и комад оштећеног накита.
Накит који су криминалци оставили са собом наводно је круна царице Еугеније, украшена са 1.354 дијаманта, 1.136 рубина и 56 смарагда. Царица Еугенија била је супруга Луја-Наполеона Трећег Бонапарте, нећака и легендарног насљедника француског војсковође Наполеона Првог Бонапарте. Била је царица Француза од 1853. године до краха Другог царства 1870, последње монархије у историји Француске након које је проглашена Трећа Република.
Пљачка драгуља догодила се јутрос у вријеме отварања Музеја Лувр због чега је донијета одлука да се он затвори за посјетиоце из ванредних разлога.
Култура
Пљачка у Лувру! Лопови украли драгуље из Наполеонове колекције накита
Инцидент се наводно догодио у тренутку када су први посетиоци почели да улазе у музеј, након чега је одмах распоређена полиција, а посјетиоцима издато упозорење да не улазе у музеј.
Најновије
Најчитаније
21
59
21
38
21
31
21
12
20
51
Тренутно на програму