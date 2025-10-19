Пљачка у Лувру! Лопови украли драгуље из Наполеонове колекције накита

19.10.2025
11:57
Француска министарка културе Рашида Дати објавила је на друштвеним мрежама да је музеј Лувр опљачкан у недјељу ујутру.
Пљачка се догодила у недјељу ујутру на отварању Лувра, извијестила је министарка културе Рашида Дати на Иксу.
"Пљачка се догодила јутрос на отварању музеја Лувр. Није било повријеђених. Налазим се на лицу мјеста заједно са особљем музеја и полицијом. Истрага је у току", написала је министарка.
Како се наводи, музеј је тренутно затворен.
Un braquage a eu lieu ce matin à l’ouverture du @MuseeLouvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux cotés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours.— Rachida Dati ن (@datirachida) October 19, 2025
Према прелиминарним налазима истраге, криминалци, скривени капуљачама на главама, ушли су у зграду на обали Сене, гдје су се одвијали грађевински радови.
Користили су теретни лифт како би директно приступили циљаној просторији у галерији Аполо. Након што су разбили прозоре, двојица мушкараца ушла су у зграду, док је трећи остао напољу.
Лопови су украли девет комада из Наполеонове и царичине колекције накита: огрлицу, брош, тијару и још много тога, пише Ле Парисиен.
Paris'teki Louvre Müzesi soygundan sonra kapatıldı.pic.twitter.com/mI0jptfk6V— 1880 Haber (@1880Haber) October 19, 2025
Према првим информацијама, криминалци су побјегли у ТМаксу, крећући се ка ауто-путу А6.
Према интерном извору у Лувру, чувени Регент, највећи дијамант у колекцији, тежак преко 140 карата, није украден. Штета тек треба да се процијени.
Галерија Аполо, култна локација у оквиру музеја Лувр и палате, чува неке од највреднијих историјских колекција музеја. Званично је поново отворена за јавност 15. јануара 2020. године, након реновирања.
