Тајна служба открила сумњиву конструкцију на дрвету: Директан поглед на Трампа

19.10.2025
20:21
Коментари:0
Тајна служба САД открила је сумњиву конструкцију на дрвету са које се директно види мјесто гдје амерички лидер Доналд Трамп излази из предсједничког авиона на међународном аеродрому Палм Бич.
Агенти су открили постоље која подсјећа на ловачку чеку у четвртак, а ФБИ сада води истрагу о открићу. Директор ФБИ Каш Пател рекао је да постоље још није повезано ни са једном особом.
"Америчка морнарица је открила конструкцију која изгледа као уздигнута ловачка чека у видној линији зоне слијетања авиона прије предсједниковог повратка у Вест Палм Бич. Нико није затечен у близини у тренутку откривања. ФБИ је преузео истрагу и тренутно прикупља доказе са терена и приоверава мобилне комуникације у тој области", рекао је Пател за Фокс Њуз.
They’re never going to stop trying to ass*ssinate the guy who wants peace around the world pic.twitter.com/9zR4CSkAXb— Cassie N (@cass_nguyen_) October 19, 2025
Шеф комуникација Америчке морнарице Ентони Гугљелми такође је потврдио да "тијесно сарађује" са ФБИ и са органима за спровођење закона у округу Палм Бич. Гуљелми је рекао да су агенти открили конструкцију на дрвету током "безбједносних припрема" прије Трамповог доласка у Палм Бич. Извор из полиције је за Фокс Њуз дигитал рекао да је конструкција изгледа постављен прије више мјесеци.
Покушај атентата на Трампа
Подсјетимо, прије неколико недјеља Рајан Рут је проглашен кривим за покушај атентата на Трампа на терену за голф у Палм Бичу из снајперског гнезда које је поставио у жбуњу дуж ограде.
Рут (59) је оптужен по пет федералних кривичних дјела, укључујући покушај атентата на важног предсједничког кандидата, напад на федералног службеника и вишеструка кривична дјела везана за употребу ватреног оружја.
Тај наводни покушај услиједио је након покушаја када је Трамп упуцан у уво током предизборног скупа у Батлеру, у Пенсилванији.
Најновије
Најчитаније
21
59
21
38
21
31
21
12
20
51
Тренутно на програму