Хорор послије утакмице: Навијачи гађали аутобус и убили возача!

20.10.2025

Велика трагедија десила се у италијанској области Тоскана.

Послије утакмице кошаркашких клубова Себастијани из Ријетија и Пистоје, погинуо је возач аутобуса који је превозио гостујуће навијаче.

Трагедија се десила на путу Ријети - Терни када су присталице домаћег клуба каменицама и циглама засуле аутобус. Возач је преминуо након што га је погодио комад камена.

Према наводима италијанских медија, напад се догодио у близини мјеста Контиљијано, недалеко од града Ријетија. Један камен је пробио вјетробранско стакло и погодио другог возача, који је сједео поред главног шофера.

