Авион ударио у возило, па заједно улетели у море

20.10.2025
Два члана обезбјеђења аеродрома у Хонгконгу погинула су рано јутрос када је теретни авион Боинг 747, који је слетео из Дубаија, излетио с писте, ударио у њихово патролно возило и гурнуо га у море, саопштила је управа аеродрома.
Авион је потом завршио у води и дјелимично потонуо, а сви чланови посаде, њих четворо, успјели су да се безбједно евакуишу, пренео је Ројтерс.
Један припадник обезбјеђења преминуо је на лицу мјеста, док је други подлегао повредама у болници, изјавио је директор операција Аеродромске управе Хонгконга Стивен Јиу.
Fresh video footage has emerged showing the dramatic moment an Air ACT Boeing 747-481 cargo plane, operating as Emirates SkyCargo flight EK9788 from Dubai, skidded off the northern runway (07L) and plunged into the sea during landing at Hong Kong International Airport…
Лет је обављао турски теретни превозник АЦТ Аирлинес у име авио-компаније Емирејтс, а несрећа се догодила око 3.50 по локалном времену (19.50 ГМТ). Према ријечима званичника, патролно возило се кретало по дозвољеној путањи ван ограде писте.
AirACT 747-400 has skidded off the runway after landing at Hong Kong Airport.
Reports say the aircraft struck a ground-service vehicle, shearing off one of its wheels, before coming to rest with its nose over the seawall. Four crew members on board have escaped unhurt,…
"Није ушло на писту, нити је прекорачило овлашћења", рекао је Јиу, додајући да је авион изненада скренуо улијево након слетања и ударио у возило, што, како је истакао, "није била уобичајена путања".
Контрола летења није примила никакав позив у помоћ прије несреће, потврдио је шеф истраге у Управи за истраге авионских несрећа Хонгконга Ман Ка-Чаи.
На снимку комуникације с пилотом, који је објављен на сајту ЛивеАТЦ.нет, не помињу се технички проблеми прије слетања.
Хонгконшка Дирекција цивилног ваздухопловства потврдила је да је авион "скренуо са северне писте након слетања и завршио у мору".
Аеродромска управа навела је да операције нису поремећене и да су јужна и централна писта и даље у функцији.
Сјеверна писта, гдје се догодила несрећа, биће поново отворена након што се заврше безбједносне провере.
Управа аеродрома најавила је пуну подршку породицама настрадалих, који су, како је наведено, на аеродрому радили седам, односно дванаест година.
