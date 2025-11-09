Logo
Цвијановић: СНСД је тим, Република Српска наша кућа, а слобода наша политика

Извор:

АТВ

09.11.2025

15:35

Цвијановић: СНСД је тим, Република Српска наша кућа, а слобода наша политика

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић рекла је да су српски народ и СНСД данас на истом задатку - мирна, стабилна, просперитетна Република Српска која вјерује у себе.

"И док учествујемо у овој наметнутој предизборној кампањи за наметнуте изборе, до којих се дошло злоупотребом Устава БиХ, једна ствар је јасна. Само СНСД има капацитет да, стојећи раме уз раме, заједно наступају предсједник, кандидат за предсједника и в.д. предсједника Републике Српске", истакла је Цвијановићева.

Она је додала да је то због тога што је СНСД тим, Република Српска наша кућа, а слобода наша политика.

"Увијек смо се добро разумјели са нашим народом. И данас, пролазећи кроз овај период у земљи која је парализована недемократским страним интервенцијама, али и мржњом политичког Сарајева, наш народ и СНСД су на истом задатку - мирна, стабилна, просперитетна Република Српска која вјерује у себе. Побиједиће Српска", објавила је Цвијановићева на Иксу.

Пријевремени избори 2025

Жељка Цвијановић

Синиша Каран

СНСД

