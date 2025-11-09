Цвијановић: СНСД је тим, Република Српска наша кућа, а слобода наша политика

Извор:
АТВ
09.11.2025
15:35
Коментари:0
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић рекла је да су српски народ и СНСД данас на истом задатку - мирна, стабилна, просперитетна Република Српска која вјерује у себе.
"И док учествујемо у овој наметнутој предизборној кампањи за наметнуте изборе, до којих се дошло злоупотребом Устава БиХ, једна ствар је јасна. Само СНСД има капацитет да, стојећи раме уз раме, заједно наступају предсједник, кандидат за предсједника и в.д. предсједника Републике Српске", истакла је Цвијановићева.
Она је додала да је то због тога што је СНСД тим, Република Српска наша кућа, а слобода наша политика.
"Увијек смо се добро разумјели са нашим народом. И данас, пролазећи кроз овај период у земљи која је парализована недемократским страним интервенцијама, али и мржњом политичког Сарајева, наш народ и СНСД су на истом задатку - мирна, стабилна, просперитетна Република Српска која вјерује у себе. Побиједиће Српска", објавила је Цвијановићева на Иксу.
И док учествујемо у овој наметнутој предизборној кампањи за наметнуте изборе, до којих се дошло злоупотребом Устава БиХ, једна ствар је јасна. Само СНСД има капацитет да, стојећи раме уз раме, заједно наступају предсједник, кандидат за предсједника и в.д. предсједника Републике… pic.twitter.com/RXOLx1y0kE— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 9, 2025
Република Српска
39 мин1
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч1
Најновије
Најчитаније
16
06
16
03
15
56
15
49
15
44
Тренутно на програму