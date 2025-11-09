У центру града откривена заборављена фабрика чоколаде

Заборављену фабрику чоколаде открили су археолози током радова у улици Тварда.

Ријеч је о некадашњој фабрици чоколаде "Х. Шпиро 'Венера", основаној почетком 20. вијека у улици Тварда 10, преко пута Ножикове синагоге, наводи се у саопштењу конзерватора споменика пријестонице.

Керамички калупи за пралине, папирне етикете за паковање, лонци, флаше, фрагменти стакленог посуђа и дијелови каљевих пећи налазе се међу пронађеним предметима, пише Радио ЗЕТ.

Ископавања се спроводе на мјесту будућег културног центра "Творча Тварда" и већ су пружила вриједне податке о овој заборављеној фабрици, преноси Тан‌југ.

Керамичке плочице, међу којима и једна са декоративном бордо ивицом у облику таласа, нађене су у службеним просторијама фабрике.

Конзерватор је најавио да ће јавност бити обавјештавана о даљим открићима.