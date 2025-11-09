Извор:
Танјуг
09.11.2025
11:57
Коментари:0
На Филипинима је евакуисано више од 900.000 људи, у очекивању супер тајфуна Фунг-вонг који према прогнози доноси јаке кише, разорне ветрове и олујне ударе а широм земље данас је отказано више од 300 домаћих и међународних летова, према подацима филипинског регулатора цивилног ваздухопловства.
Према подацима метеоролошке службе Филипина, олуја је прерасла у супертајфун са сталним вјетровима брзине око 185 километара на сат, и ударима вјетра који достижу 230 километара на сат, преноси Би-би-си.
Свијет
Илон Маск најбогатији човјек на свијету
Удар тајфуна се већ осјећа у источном региону Бикол, који је први дио Филипина који је директно на удару тајфуна а очекује се да ће област Лузон, која је најнасељенији део земље, бити погођена до вечерас, и тамо је на снази највиши, 5. ниво упозорења на тајфун.
Подручје главног града Маниле је под 3. нивоом упозорења, преноси Ројтерс.
У дијеловима региона који су под упозорењем за долазак главних удара тајфуна већ су забележени нестанци струје због невремена које је почело.
Регион
Пожар захватио индустријски комплекс код Љубљане
Фунг-вонг, кога у Филипинима називају Уван, приближио се тој земљи само неколико дана након што је погодио тајфун Калмеги, у коме су на Филипинима страдале 204 особе, због чега су и обустављене спасилачке операције након претходног тајфуна, који је био један од најјачих ове године, док је у Вијетнаму тајфун Калмеги довео до смрти пет особа.
Неколико школа у областима Филипина које ће најтеже бити погођене тајфуном Фунг-вонг је или отказало наставу у понедјељак или се пребацило на онлајн наставу.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму