Суд сутра одлучује о ослобађању Саркозија

Извор:
СРНА
09.11.2025
10:22
Коментари:0
Суд у Паризу сутра ће одлучити да ли ће ослободити бившег француског предсједника Николу Саркозија из затвора, само 20 дана након што је затворен.
Саркози је осуђен на пет година затвора пошто је проглашен кривим за криминалну завјеру приликом финансирања побједничке изборне кампање 2007. године средствима из Либије.
Саркозијев правни тим жалио се на пресуду, а поднио је и захтјев за пријевремено пуштање на слободу.
Суд ће разматрати жалбу на прољеће, а сутра ће одлучивати о захтјеву за пуштање на слободу, пренио је АП.
Саркози /70/ је први бивши предсједник модерне Француске осуђен на затворску казну.
Раније је био осуђен за корупцију, али му је наређено да носи електронску наногицу умјесто да служи затворску казну.
Бивши француски предсједник, који је био на функцији од 2007. до 2012. године, тврди да је невин.
