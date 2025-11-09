Logo
Large banner

Суд сутра одлучује о ослобађању Саркозија

Извор:

СРНА

09.11.2025

10:22

Коментари:

0
Суд сутра одлучује о ослобађању Саркозија
Фото: Tanjug / AP

Суд у Паризу сутра ће одлучити да ли ће ослободити бившег француског предсједника Николу Саркозија из затвора, само 20 дана након што је затворен.

Саркози је осуђен на пет година затвора пошто је проглашен кривим за криминалну завјеру приликом финансирања побједничке изборне кампање 2007. године средствима из Либије.

Крагујевац-Сајам туризма-09112025

Република Српска

Велико интересовање за понуду Српске на Сајму туризма у Крагујевцу

Саркозијев правни тим жалио се на пресуду, а поднио је и захтјев за пријевремено пуштање на слободу.

Суд ће разматрати жалбу на прољеће, а сутра ће одлучивати о захтјеву за пуштање на слободу, пренио је АП.

Саркози /70/ је први бивши предсједник модерне Француске осуђен на затворску казну.

zemljotres potres

Свијет

Јапан погодио снажан земљотрес, издато упозорење на цунами

Раније је био осуђен за корупцију, али му је наређено да носи електронску наногицу умјесто да служи затворску казну.

Бивши француски предсједник, који је био на функцији од 2007. до 2012. године, тврди да је невин.

Подијели:

Тагови:

Nikola Sarkozi

Француска

Париз

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

Сцена

Сандра Булок се стиди ове улоге: "Још ме је срамота"

1 ч

0
ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту

Свијет

ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту

1 ч

0
Лавров о преговорима са САД: Спремни смо

Свијет

Лавров о преговорима са САД: Спремни смо

2 ч

0
Мода фармерке наочаре

Стил

Повратак заборављеног тренда: Ове панталоне ће доминирати сезоном

2 ч

0

Више из рубрике

Јапан погодио снажан земљотрес, издато упозорење на цунами

Свијет

Јапан погодио снажан земљотрес, издато упозорење на цунами

1 ч

0
ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту

Свијет

ЕУ одобрила Будимпешти да купује руску нафту

1 ч

0
Лавров о преговорима са САД: Спремни смо

Свијет

Лавров о преговорима са САД: Спремни смо

2 ч

0
Покушао да прокријумчари 15 златних полуга, ''пао'' на граници

Свијет

Покушао да прокријумчари 15 златних полуга, ''пао'' на граници

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

30

Стручњаци упозоравају: Ови популарни напици могу негативно да утичу на јетру

11

22

Може ли Ђоковић бројати до 110 и срушити Конорса?

11

17

Суптилни знакови који показују да ће вас партнер оставити

11

08

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

11

00

Снажни таласи усмртили три особе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner