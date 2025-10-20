Граната погодила обезбјеђење Џеј Ди Венса

Извор:
Танјуг
20.10.2025
07:57
Током војне вежбе поводом 250. годишњице америчког корпуса Маринаца у бази Камп Пендлетон у Калифорнији, дио обезбјеђења потпредседника САД Џеј Ди Венса погођен је металним гелерима након што је артиљеријска граната експлодирала изнад ауто-пута.
Инцидент се догодио током извођења бојеве вјежбе с бојевом муницијом изнад ауто-пута И-5, где су официри ЦХП зауставили саобраћај ради безбједности.
Граната се прерано детонирала у ваздуху, а дијелови експлозивне направе погодили су возило ЦХП и мотоцикл из пратње потпредседника, пише Аксиос.
Повређених није било, али је на возилима причињена материјална штета.
Официри су одмах обавијестили Марински корпус, након чега је вјежба прекинута, а терен претражен, иако додатни дијелови гранате нису пронађени. Гувернер Калифорније Гевин Њусом оштро је осудио инцидент, називајући га "непромишљеним" и "апсурдном демонстрацијом силе".
Rain of shrapnels down on US highway...— D Le⁷⁷♂️ 🇻🇳 - Peace for peacelovers (@DzLe77) October 20, 2025
Just care about ordinary people who don't own the armored vehiclehttps://t.co/oDY0Fa097T pic.twitter.com/b895zqXp83
"Волимо наше маринце и дугујемо им захвалност, али сљедећи пут Бијела кућа не би требало да угрожава животе људи због својих пројеката таштине", навео је Њусом на мрежама.
Портпарол потпредседника Венса Вилијам Мартин одбацио је тврдње гувернера Њусома, наводећи да је "јавно обмануо грађане у вези с безбједносним ризиком".
"Ако Њусом жели да се противи војним тренинзима који чине наше оружане снаге најсмртоноснијима на свијету, нека то слободно чини", рекао је Мартин за Њујорк Тајмс.
Према извјештају са терена, један официр је чуо како му "нешто попут каменчића" удара у мотоцикл, док је други видио двоцентиметарски гелер како погађа хаубу патролног возила и оставља удубљење.
Званичници Маринског корпуса тврде да је испаљивање артиљерије у тој зони рутинска активност и да није било потребе за обустављањем саобраћаја.
Ипак, шеф ЦХП за гранични регион Тони Коронадо изјавио је да је инцидент "необичан и забрињавајући", истичући да су овакве вјежбе изузетно ријетке изнад активног ауто-пута.
Државни саобраћајни званичници одлучили су да затворе аутопут након тестног гађања у петак увече и захтјева организатора вјежбе да се поставе знакови с упозорењем.
Shrapnel hits patrol car during Marine Corps live-fire demo at celebration attended by JD Vance in California https://t.co/YV9bsuJ2V2— Daily Mail (@DailyMail) October 20, 2025
ЦХП је затворио 27 километара аутопута И-5 током и прије вјежбе, што је изазвало велике саобраћајне гужве и обуставу железничког саобраћаја у поподневним сатима.
Ауто-пут И-5 представља главну саобраћајницу између Сан Дијега и Лос Анђелеса, кроз коју свакодневно прође око 80.000 путника и робе у вриједности од 94 милиона долара, навела је канцеларија гувернера.
