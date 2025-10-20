У Јадрану снимили невјероватан призор: Ово створење се не виђа сваки дан

20.10.2025
07:54
Коментари:0
Ако сте икада видјели ову животињу у мору, знајте прије свега да је безопасна, али и да је треба чувати. Ово веома необично морско биће је врста морског пужа званог морски зекан (лат. Aplysia).
Ријеч је о великом морском пужу из реда задњошкржњака (Opisthobranchia), познатом по свом јединственом изгледу и занимљивим особинама. Назив "зекан" добио је по пипцима који подсјећају на зечије уши – то су такозвани ринофори, који служе за хеморецепцију и помажу му у оријентацији и кретању у води. Тијело му је мекано, често у нијансама браон, жуте или са мраморним шарама, а може достићи и до 40 центиметара дужине и тежити до 1,5 килограма.
Овај примјерак, пречника око 30 центиметара, снимљен је у плићаку плаже на Срими, код Водица.
Морски зекан има кожне, наборане избочине са стране тијела које му омогућавају пливање, па га се често може видјети како плутајући лагано плива отвореним морем. Храни се алгама и најактивнији је ноћу. Када осјети опасност, као облик одбране избацује облак љубичасте течности непријатног мириса, која дјелује као средство за одбијање предатора. У његовом тијелу може се пронаћи и отров аплисиатоксин, који добија исхраном плавим алгама.
Посебна карактеристика морског зекана јесте то што је хермафродит – има и мушке и женске полне органе и може мијењати пол. Мањи примјерци углавном су мужјаци, а већи женке, али тај процес није строго правилан. Морски зекан није опасан за људе и сматра се занимљивом и атрактивном врстом због својих боја и облика.
У Јадранском мору морски зекан није ријеткост – може се наћи на местима богатим алгама, а његов начин живота и одбрамбени механизми чине га једним од најпосебнијих представника морских пужева задњошкржњака, пише Морски.
