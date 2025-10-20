Logo

У Зворнику промоција марке са ликом Саре Ћирковић

СРНА

20.10.2025

07:50

У Зворнику ће данас бити промовисано ванредно издање поштанске марке са ликом свјетске шампионке у боксу Саре Ћирковић из Братунца.

Издавањем пригодне поштанске марке "Млади спортисти" са ликом Саре Ћирковић одаје се признање њеним спортским успјесима и промовише значај подршке младим талентима, саопштено је из "Пошта Српске".

Марка симболизује подстицај развоју спорта и афирмацију младих у Републици Српској, додаје се у саопштењу.

Промоција ће бити одржана у 14.00 часова у сали за тренинге зворничког Боксерског клуба "Обилић", а присуствоваће јој директор "Пошта Српске" Миладин Радовић, оснивач и тренер овог боксерског клуба Мирко Ждрало, представници институција и органа власти, личности из јавног и спортског живота, представници боксерских савеза, као и бројни поштоваоци бокса.

Сара Ћирковић, рођена 2004. године, тренира у Боксерском клубу "Обилић" у Зворнику, а наступа за репрезентацију Србије.

Ћирковићева је боксерску каријеру започела у раном дјетињству, а за само годину и по остварила је изузетне резултате освојивши европски и свјетски врх.

Крајем новембра 2022. године тријумфовала је на Свјетском првенству у Бенидорму, донијевши Србији медаљу послије више од двије деценије.

Ћирковићева је освојила злато на Европском првенству за млађе сениорке у новембру 2023. године.

