У Зворнику промоција марке са ликом Саре Ћирковић

Извор:
СРНА
20.10.2025
07:50
Коментари:0
У Зворнику ће данас бити промовисано ванредно издање поштанске марке са ликом свјетске шампионке у боксу Саре Ћирковић из Братунца.
Издавањем пригодне поштанске марке "Млади спортисти" са ликом Саре Ћирковић одаје се признање њеним спортским успјесима и промовише значај подршке младим талентима, саопштено је из "Пошта Српске".
Марка симболизује подстицај развоју спорта и афирмацију младих у Републици Српској, додаје се у саопштењу.
Промоција ће бити одржана у 14.00 часова у сали за тренинге зворничког Боксерског клуба "Обилић", а присуствоваће јој директор "Пошта Српске" Миладин Радовић, оснивач и тренер овог боксерског клуба Мирко Ждрало, представници институција и органа власти, личности из јавног и спортског живота, представници боксерских савеза, као и бројни поштоваоци бокса.
Друштво
Поскупљују и јаја у Српској: Ево колико ће коштати ова намирница
Сара Ћирковић, рођена 2004. године, тренира у Боксерском клубу "Обилић" у Зворнику, а наступа за репрезентацију Србије.
Ћирковићева је боксерску каријеру започела у раном дјетињству, а за само годину и по остварила је изузетне резултате освојивши европски и свјетски врх.
Крајем новембра 2022. године тријумфовала је на Свјетском првенству у Бенидорму, донијевши Србији медаљу послије више од двије деценије.
Ћирковићева је освојила злато на Европском првенству за млађе сениорке у новембру 2023. године.
Занимљивости
3 ч0
Друштво
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
15 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму