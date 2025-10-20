Logo

Шта у Херцеговини значи ријеч "кастиг"? Нешто што се осјети, а не говори се

Бојан Носовић

20.10.2025

07:40

Шта у Херцеговини значи ријеч "кастиг"? Нешто што се осјети, а не говори се
Фото: АТВ

Има та једна ријеч која мијења неколико других, некада може замијенити и читаве реченице. Има позитивно али и негативно значење. Овај прилог ће бити “кастиг”

Нема тог Херцеговца који макар једном није рекао “а кастига овога” или да му није речено “о кастиже”.

АНКЕТА

- Н: Када Ви користите ријеч кастиг? Када ти се деси нешто у породици па кажеш “о кастига овога”.

- Стари херцеговачки израз. Н: За шта кажете кастиг? Бога питај, за свашта нешто.

- Кастиг, како бих ти објаснила, нешто ти не иде у реду па те неко да извиниш за*ебава и онда кажеш “кастига овога нема помоћи ни од кога”

- Нека катастрофа ето шта значи

- Чујем је често, први пут сам је чула овдје у Требињу никад нисам нигдје друго.

Значење ове ријечи зависи искључиво од вас. Тако на исто питање добијете различите одговоре.

Н: Какав је ово кастиг данас? А дошли са стране, субота и недјеља, Црна Гора, Дубровник знаш како иде. Н: Шта значи кастиг? Па гужва, фрка.

Струка каже да је “кастиг” италијанског поријекла, настала је од ријечи "КАСТИГАРЕ" што значи сурово казнити. Код нас кастиг има много већу тежину и много много значења. Брука, ружноћа, срамота, зло само су нека од оних негативних.

"Кастиг је ријеч која се осјећа, а не говори се. Оно што ја још могу рећи је да кастиг има и позитивно значење за некога ко је веома духовит довитљив па можемо рећи да се кастига. Кастиже мој мали? А често чујемо и 'какав је ово кастиг' мислићи да је лоше вријеме, 'Какав је оно синоћ био кастиг' мислећи да је било ружно нешто да је било свађе. Може да буде и као увреда 'више личиш на кастига него на чељаде', објашњава Слађана Шкриван, професор српског језика.

Кастиг опстаје у Херцеговини каже онај који је сваки дан са “кастиг људи”. Симо је туристички водич, кастиг чује на сваком кораку.

"Ријеч “кастиг” је једна вишезначна ријеч, када хоћете да кажете да је нечега било много ”ау кастиг је тога било” ако је нешто страшно “какав је ово кастиг” ако је нешто ружно “а види овог кастига” тако да је то ријеч која има многа значења и да вам право кажем тешко је одредити које је њено изворно првобитно значење", каже Симо Радић, туристички водич.

Осим у Херцеговини кастих се користи и у Црној Гори али у Далмацији.

Ријеч

кастиг

Требиње

drugo značenje

АТВ

