Петар Шарић у Бечу: Осјећа се боље, терапије успјешне

Извор:

Агенције

19.10.2025

16:49

Коментари:

0
Фото: Društvene mreže

Петар Шарић (19) из Бањалуке у Бечу већ трећи дан прима терапију што је, како наводи његова мајка Рада, огроман напредак јер су сви ранији покушаји морали бити прекинути након другог дана.

Она је навела да се у Бечу дешавају велики помаци.

- Такође, након дуго времена, Петар је данас први пут вертикализован уз помоћ сјајног тима физиотерапеута. Оно што је најважније — Петар се осјећа боље и снажније. Уз њега су у Бечу тата Бојан Шарић и дјевојка Теодора, а мама има још неких послова папиролошки да заврши и долазим ти љубави! Корак по корак, идемо да добијемо ову борбу! Желим да се захвалим свим дивним људима, породици, пријатељима, организацијама, институцијама који се јављају и коју нам помажу - написала је његова мајка Рада на Фејсбук профилу, преносе Независне.

Сви који желе помоћи то могу учинити позивом на број 17114 и даровати 2 КМ.

Уплате су могуће и директно на рачун:

Рада Шарић

Број рачуна: 5620998172455649 (НЛБ Банка, Бања Лука)

Уплате из иностранства:

Beneficiary:

RADA (MIODRAG) ŠARIĆ

Kralja Petra I Karađorđevića 3

78000 Banja Luka

Bosnia and Herzegovina

IBAN: BA3956200989219441770

SWIFT/BIC: RAZBBABA

Bank: NLB Banka a.d. Banja Luka

Milana Tepića 4, 78000 Banja Luka

Bosnia and Herzegovina

Intermediary Bank (for EUR, USD, GBP, CHF and other currencies):

Bank: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

SWIFT/BIC: LJBASI2X

Ljubljana, Slovenia

Uplate iz Srbije: in RSD (Serbian Dinars):

Bank: NLB Komercijalna Banka a.d. Beograd

SWIFT/BIC: KOBBRSBGXXX

Belgrade, Republic of Serbia

Подсјећамо, осим грађана Петру је подршку дао и град Бањалука са 12.000 евра.

