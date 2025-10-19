Петар Шарић у Бечу: Осјећа се боље, терапије успјешне

Она је навела да се у Бечу дешавају велики помаци.

- Такође, након дуго времена, Петар је данас први пут вертикализован уз помоћ сјајног тима физиотерапеута. Оно што је најважније — Петар се осјећа боље и снажније. Уз њега су у Бечу тата Бојан Шарић и дјевојка Теодора, а мама има још неких послова папиролошки да заврши и долазим ти љубави! Корак по корак, идемо да добијемо ову борбу! Желим да се захвалим свим дивним људима, породици, пријатељима, организацијама, институцијама који се јављају и коју нам помажу - написала је његова мајка Рада на Фејсбук профилу, преносе Независне.

Сви који желе помоћи то могу учинити позивом на број 17114 и даровати 2 КМ.

Уплате су могуће и директно на рачун:

Рада Шарић

Број рачуна: 5620998172455649 (НЛБ Банка, Бања Лука)

Уплате из иностранства:

Beneficiary:

RADA (MIODRAG) ŠARIĆ

Kralja Petra I Karađorđevića 3

78000 Banja Luka

Bosnia and Herzegovina

IBAN: BA3956200989219441770

SWIFT/BIC: RAZBBABA

Bank: NLB Banka a.d. Banja Luka

Milana Tepića 4, 78000 Banja Luka

Bosnia and Herzegovina

Intermediary Bank (for EUR, USD, GBP, CHF and other currencies):

Bank: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d.

SWIFT/BIC: LJBASI2X

Ljubljana, Slovenia

Uplate iz Srbije: in RSD (Serbian Dinars):

Bank: NLB Komercijalna Banka a.d. Beograd

SWIFT/BIC: KOBBRSBGXXX

Belgrade, Republic of Serbia

Подсјећамо, осим грађана Петру је подршку дао и град Бањалука са 12.000 евра.