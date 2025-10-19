Logo

Очекује нас сунчана недјеља: Постепено наоблачење навече

19.10.2025

08:36

Очекује нас сунчана недјеља: Постепено наоблачење навече

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће преовладавати сунчано уз промјенљиву облачност, а увече постепено наоблачење од запада, које ће се ширити ка свим крајевима.

Вјетар слаб до умјерен промјенљив или сјеверних смјерова.

Максимална температура ваздуха од 13 степени Целзијусових до 16, на југу око 19, у вишим предјелима од девет степени.

ILU-JESEN-170925

Друштво

Уживајте у недјељи! Сутра претежно сунчано вријеме, ујутро ће бити свјежије

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да у Српској и ФБиХ јутрос доста ниске облачности има у западним, централним и источним подручјима, док је на југу и сјеверу претежно ведро. По котлинама има и магле, преноси Срна.

Зима

Друштво

Хладна зима једном у 12 година, а ове године се све поклапа

Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Хан Пијесак и Ливно нула, Гацко један, Соколац, Тузла и Бијељина два, Бањалука, Зворник и Сребреница три, Кнежево, Калиновик, Чемерно, Нови Град, Приједор и Добој четири, Мркоњић Град, Мраковица пет, Шипово шест, Билећа и Зеница седам, Фоча осам, Рудо девет, Требиње 11 и Мостар 12 степени Целзијусових.

Временска прогноза

Sunčano

викенд

Коментари (0)
