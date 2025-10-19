Повољни услови за вожњу: На граничним прелазима нема дужих задржавања

Извор:
Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и ФБиХ одвија редовно, по претежно сувим коловозима.
У котлинама мјестимично магла смањује видљивост, док је на дионицама у усјецима повећана опасност од одрона, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због постављања завршног слоја асфалта. Возила се преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.
У току је рехабилитација магистралног пута Клашнице-Бањалука, као и уклањање постојећег и наношење нових носача на надвожњаку у Трну. Саобраћај на надвожњаку ће бити затворен за све категорије возила и пјешаке.
Тренутно се саобраћај од Трна до Гламочана одвија двосмјерно.
На магистралном путу Гацко-Тјентиште, на локалитету Саставци због радова су могуће краткотрајне обуставе у трајању до 15 минута.
На путу Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи, у току је санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Због изградње водоводне мреже на дионици магистралног пута Козарска Дубица-Приједор измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Саобраћај се одвија измијењеним режимом на магистралном путу Бродар-Вишеград због радова у тунелима "Грабовица" и "Оштри врх".
Због уређења раздјелног појаса измијењен је режим у одвијању саобраћаја на аутопуту Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој.
На магистралном путу Брчко-Бијељина због санације коловоза долази
до повремене обуставе саобраћаја, док се на мосту Гранични прелаз Рача саобраћа једном траком од 7.00 до 17.00 часова.
Због извођења санационих радова на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
У току су радови због којих је измијењен режим саобраћаја на дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране Б-3.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионицама магистралног пута Драготиња-Приједор и на дионици регионалног пута Орловача-Трнопоље због реконструкције раскрснице на укрштању наведених путева и Омладинског пута у Приједору.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим у одвијању саобраћаја због санације пута. Саобраћај се одвија наизмјенично, једном саобраћајном траком уз привремено постављену сигнализацију.
На дионицама магистралних путева Приједор-Козарац-Ламовита и Црквина-Модрича ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи аутопутева Бањалука-Приједор и Вукосавље-Брчко измијењен је режим саобраћаја.
Због реконструкције магистралног пута, дионица Брод на Дрини-Хум измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Због рехабилитације магистралног пута Градишка-Нова Топола-Клашнице и изградње три кружна тока на дионици Клашнице-Нова Топола измијењен је режим у одвијању саобраћаја.
Саобраћа се по измијењеном режиму и због изградње кружне раскрснице на споју магистралних путева Градишка-Нова Топола и Чатрња-Градишка.
У току је санација клизишта у мјесту Осија на магистралном путу Добро Поље-Миљевина, гдје долази до получасовних застоја од 7.30 до 17.00 часова.
На регионалном путу Козарац-Мраковица забрањен је саобраћај за теретна возила, носивости преко 7,5 тона, због активног клизишта на 9-том километру.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.
Због опасности од појаве клизишта, на регионалном путу Стари Угљевик-Главичице, у рејону Старог Угљевика забрањен је саобраћај за сва возила, а за теретна возила између предузећа "Рудинг", у мјесту Вучјак и раскрснице у Мезграји.
Путничка возила се преусмјеравају преко локалног пута Модран-Угљевик Село, а теретна магистралним путем Суво Поље-Доња Трнова-Главичице-Мезграја.
У ФБиХ радови су актуелни на дионици аутопута А-1 Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима, Јабланица-Блидиње, Јабланица-Прозор, Семизовац-Олово, Гацко-фоча, Мостар-Читлук и Јајце-Црна Ријека.
На граничним прелазима нема дужих задржавања за путничка возила.
Почела је регистрација путника по новом систему уласка и изласка у земље Европске уније (ЕЕС, Ентрy/Еxит Сyстем), што повремено може условити дужа задржавања на граничним прелазима.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе и таква возила се преусмјеравају на нови мост Братољуб у Братунцу и на гранични прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова, а викендом само у ноћном термину.
