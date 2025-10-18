Додик најавио повећање најниже плате у Српској

Извор:
Ових дана ћу изаћи и рећи која ће бити најнижа плата у Српској идуће године, рекао је за АТВ Милорад Додик, предсједник Републике.
"Плата ће бити повећана, а ниво неопорезивог дохотка ће исто тако бити повећан", рекао је Додик.
Он каже да данас реални сектор доприноси домаћем производу са 60 одсто.
"Прије 10-ак година однос између јавног и реалног сектора био је више од 60 одсто за јавни сектор. Данас је обрнуто. Реални сектор доприноси домаћем производу 60 одсто. Из тога произилази да смо ми дали примат развоју реалног сектора и данас немате општине у Српској која није градилиште за те реалне, приватне и неке јавне инвестиције. Ми смо низом мјера то поспјешили", каже Додик.
Он каже да је политичка ситуација онемогућила да се више уради на том плану.
"Политичка ситуација нас не онемогућила да урадимо више на том плану. Чим неко чује за БиХ, бјежи. Ми смо индивидуално покушали и довели значајан број привредника. Данас имате индустријске зоне око Бијељине, одете у Дервенту и видите колико се дигло, Прњавор, Требиње које је грађевинска зона, Билећа, Фоча је у напону изградње... Немате општине у којој се нешто не дешава и да се нешто не гради. Градишка има неколико индустријских зона. У неким општинама немамо ни довољно радника и долазе из других општина. Покушавамо да не дозволимо да дођу људи са стране, мигранти да раде. Зато смо и рекли, ако се човјек пензионисао а жели да ради, нека ради. Регулације доприноса морају да се утврде. Битно је да младим људима што прије понудимо први посао", рекао је Додик.
