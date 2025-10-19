Данас славимо Томиндан: Ово су обичаји и вјеровања на светог апостола Тому

Извор:
Српска православна црква данас слави једног од дванаесторице Христових апостола Светог Тому, у народу познатог као "невјерни Тома" због одбијања да повјерује у васкрсење Исуса Христа, а који је послије постао један од најдосљеднијих поборника хришћанства.
Свети Тома рођен је у галилејском граду Панеаде. Један је од дванаесторице апостола и једини међу њима који није крио своју сумњу у Васкрсење Христово.
Након осам дана по васкрсењу, према Новом завјету, када се Исус појавио пред њим и понудио му да опипа ране, Тома је узвикнуо ријечи по којима је упамћен "Господ мој и Бог мој", а овај догађај потврђује истинитост васкрсења Господа Исуса Христа.
Апостол Тома, познат и као Јуда Тома, Јуда Близанац или Томаш, био је једини апостол за кога се вјерује да је проповиједао изван граница тадашњег Римског царства.
Познат је као апостол који је проповиједао вјеру у Персији и Индији, као и у Сиријској оријентално-православној цркви, али и као Исусов брат који је утемељио цркве на Истоку, посебно у Едеси.
Иначе постојало је распрострањено предање у раном хришћанству да је Исус имао брата близанца, по имену Јуда Тома Дидимос.
Апостолу Томи се приписује ауторство неканонског Јеванђеља по Томи.
Овај празник је у Србији познат као Томиндан и обиљежава се као слава многобројних православних породица, а том апостолу посвећена је црква манастира Томић у близини Свилајнца.
Срби вјерују да на Томиндан не треба никуда ићи, сем у цркву, па постоји и изрека "Свети Тома, седи дома".
У сушном периоду, Светом Томи се упућују молитве, јер овај светац чува печат од облака и доноси драгоцјену кишу.
Био је вјешт дрводјеља, па га као еснафску славу прослављају дрводеље, бачвари, колари, столари, ужари, дунђери, бунарџије, калдрмџије и зидари.
У неким крајевима вјерује се да штити од вукова.
