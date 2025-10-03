Путеви Српске упутили апел возачима

03.10.2025
13:30
Коментари:0
Путеви Републике Српске апеловали су на возаче да без обзира што још увијек није обавезна зимска опрема исту користе на планинским превојима због отежаних услова вожње.
Наводе да је правовременом реакцијом обезбијеђена потпуна проходност саобраћајница на планинским превојима Јахорине и Требевића, гдје је пао снијег.
Иако је календарски тек почела јесен, снијег је јутрос падао у Трнову и на подручју Пала.
Због интензивних сњежних падавина на магистралном путу Фоча – Трново, преко превоја Рогој, саобраћај је био потпуно обустављен.
Снијег је јуче прекрио и олимпијску љепотицу Јахорину, на којој је до синоћ пало око 20 центиметара снијега.
