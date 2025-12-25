Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

Извор:
РТ Балкан
25.12.2025
08:48
Снаге противваздушне одбране су током ноћи обориле 141 дрон Оружаних снага Украјине изнад територије Русије, саопштило је руско Министарство одбране.
"У периоду од 23.00 до 7.00 по московском времену дежурна средства ПВО пресрела су и уништила 141 украјинску беспилотну летјелицу авионског типа", наводи се у саопштењу.
Како је прецизирано, 62 дрона оборена су у Брјанској области, 12 у Тулској, 11 у Калушкој, а девет у Московској области. Још осам беспилотних летјелица уништено је у Адигеји, седам у Краснодарском крају, по шест на Криму и у Ростовској области, по пет у Белгородској и Вороњешкој области, као и изнад Азовског мора.
Четири дрона оборена су у Курској области, а један у Волгоградској, додали су у руском одбрамбеном ресору.
Према подацима оперативног штаба Краснодарског краја, у луци Темрјук након удара дрона запалила су се два нафтна резервоара, али повријеђених није било, преноси РТ Балкан.
