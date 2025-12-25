Logo
Large banner

Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица

Извор:

РТ Балкан

25.12.2025

08:48

Коментари:

0
Руска ПВО оборила преко 140 украјинских беспилотних летелица
Фото: Tanjug / AP

Снаге противваздушне одбране су током ноћи обориле 141 дрон Оружаних снага Украјине изнад територије Русије, саопштило је руско Министарство одбране.

"У периоду од 23.00 до 7.00 по московском времену дежурна средства ПВО пресрела су и уништила 141 украјинску беспилотну летјелицу авионског типа", наводи се у саопштењу.

Како је прецизирано, 62 дрона оборена су у Брјанској области, 12 у Тулској, 11 у Калушкој, а девет у Московској области. Још осам беспилотних летјелица уништено је у Адигеји, седам у Краснодарском крају, по шест на Криму и у Ростовској области, по пет у Белгородској и Вороњешкој области, као и изнад Азовског мора.

илу-робот-19122025

Наука и технологија

Забрињавајуће: АИ модели одбијају да се угасе

Четири дрона оборена су у Курској области, а један у Волгоградској, додали су у руском одбрамбеном ресору.

Према подацима оперативног штаба Краснодарског краја, у луци Темрјук након удара дрона запалила су се два нафтна резервоара, али повријеђених није било, преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

PVO

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Робот

Наука и технологија

Забрињавајуће: АИ модели одбијају да се угасе

53 мин

0
СИПА ухапсила једну особу због покушаја убиства

Хроника

СИПА ухапсила једну особу због покушаја убиства

1 ч

0
Састанак владајуће коалиције, потом и сједница Извршног комитета СНСД-а

Република Српска

Састанак владајуће коалиције, потом и сједница Извршног комитета СНСД-а

1 ч

0
Болница, монитор

Здравље

Дјечак добио богиње и високу температуру, па умро за 3 дана: Огласио се отац малишана

1 ч

0

Више из рубрике

Папа Лав на Божићној миси

Свијет

Папа Лав предводио Божићну мису: Одбијање сиромашних је одбијање Бога

1 ч

0
Пиране пливају у води

Свијет

Дјевојчицу (2) убиле пиране након што је пала у ријеку

2 ч

0
Лутрија листић

Свијет

Историјски добитак на лутрији: Ево гдје је отишло 1.55 милијарди евра

2 ч

0
Насри Асфура-Тито, предсједник Хондураса

Свијет

Тито побиједио на предсједничким изборима

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

37

Хапшење по Централној потјерници у Бањалуци

09

33

Њемачки извоз на ивици понора

09

30

Ивановић: На сцени подјела бирачког тијела и поништвање изборне воље грађана

09

25

Ухапшен Бањалучанин код ког је пронађена дрога

09

21

Трамп телефоном разговарао са дјецом широм САД поводом Бадњег дана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner