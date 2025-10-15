Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
АТВ
15.10.2025
14:48
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра се очекује претежно сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност и дневну температуру ваздуха до 22 степена Целзијусова.
Јутро ће бити мало хладније и претежно ведро, а око ријека и по котлинама могућа је пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана претежно сунчано уз малу до умјерену облачност, док се на југу у вечерњим часовима очекује наоблачење које у ноћи и до петка ујутро донијети повремену кишу.
Вјетар слаб до умјерен источни и сјевероисточни.
Јутарња температура ваздуха од један до седам, на југу до 10, у вишим предјелима од минус четири, а дневна од 15 до 20, на југу до 22, те у вишим крајевима од 10 степени Целзијусових.
У централним и сјеверним подручјима данас преовладава претежно облачно вријеме, а у осталим крајевима сунчано уз малу до умјерену облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница нула, Калиновик девет, Шипово, Кнежево, Мркоњић Град, Хан Пијесак, Сарајево и Чемерно, Соколац и Јајце 12, Приједор, Фоча, Рибник и Сански Мост 13, Бањалука, Вишеград, Гацко, Нови Град, Рудо и Сребреница 14, Бијељина, Добој, Тузла, Зеница и Бугојно 15, Зворник 16, Ливно 17, Србац 18, Билећа 19, Требиње 22 и Мостар 23 степена Целзијусова.
