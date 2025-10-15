Logo

Мушкарац се због инвалиднине 50 година претварао да је слијеп

Извор:

Телеграф

15.10.2025

14:33

Мушкарац се због инвалиднине 50 година претварао да је слијеп
Фото: Pexels

Италијанске власти покренуле су судски поступак против 70-годишњег мушкарца из Виченце који је, како се сумња, бесправно примао инвалиднину од државе.

На име помоћи, саопштено је, добио је више од милион евра, преносе тамошњи медији.

Несвакидашњи случај је изнова покренуо питања о ефикасности система контроле социјалних давања у Италији.

Мушкарац, чије име није саопштено, проглашен је прије више од 50 година потпуно слијепим, а након несреће на послу.

Међутим, финансијски инспектори су у једном тренутку открили нелогичности у документацији и одлучили да спроведу детаљнију истрагу. Услиједила је и тајна операција праћења и снимања, која је трајала више од два мјесеца.

Наводи се да су истражиоци прикупили доказе да неименовани мушкарац нема проблем са видом и да може самостално да функционише. Наводно је снимљен како купује на пијаци, разгледа производе, користи опасне алатке у башти и креће се градом без икаквих помагала.

Петар Поповић

Кошарка

Петар Поповић облачи дрес Игокее

Након прикупљања доказа, преносе локални медији, подигнута је оптужница за превару, а социјалној служби је наложено да одмах обустави исплату његових примања.

Такође, покренута је и пореска истрага, током које је утврђено да је у посљедњих пет година примио преко 200.000 евра - што је максимални период за који је пореска управа могла да изврши ретроактивну процјену.

Власти су најавиле даљи процес против мушкарца због дугогодишње преваре и злоупотребе државног система.

(Telegraf.rs)

Таг:

slijepac

