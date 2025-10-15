Logo

Кремљ: БРИКС остаје јединствен, чланице не напуштају савез

Извор:

Sputnjik

15.10.2025

12:53

Коментари:

0
Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

БРИКС је савез земаља које дијеле заједничку визију перспективе сарадње у корист својих народа. Немамо информације да земље ове организације намјеравају да изађу из савеза, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков, коментаришући изјаву предсједника САД Доналда Трампа да чланице намјеравају да изађу из организације због страха од америчких царина.

- То је удружење оних држава које дијеле заједничко виђење перспектива узајамне сарадње у корист народа тих земаља и у интересу просперитета, стабилности и предвидивости континената на којима се налазе - истакао је дипломата.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Срби и Руси у борби против нацизма поднијели огромне жртве

Како је навео, ти ставови, на овај или онај начин, забиљежени су у свим завршним документима састанака који су се одржавали и који се одржавају на највишем, високом и стручном нивоу.

- Веома је важно нагласити једну ствар, и то је, вјероватно, одувијек био један од главних ставова лидера држава-чланица овог савеза БРИКС, а такође и БРИКС плус, узгред речено: ово удружење никада није планирало ништа против било које треће земље. Никада није имало планове ни против валута трећих земаља - појаснио је он.

Противградна ракета

Друштво

Противградна заштита током сезоне испалила укупно 1.045 ракета

Раније је амерички лидер на састанку са аргентинским предсједником Хавијером Милејем изјавио да земље-чланице БРИКС-а наводно масовно напуштају то удружење због страха од америчких царина. Предсједник САД назвао је оснивање БРИКС-а нападом на долар и запријетио увођењем царина и земљама које само разматрају прикључивање тој организацији.

Подијели:

Тагови:

Kremlj

БРИКС

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

"'Дани осигурања Републике Српске 2025' сјајна прилика за дискусије"

Република Српска

"'Дани осигурања Републике Српске 2025' сјајна прилика за дискусије"

4 ч

0
Талибани Авганистан

Свијет

Десетине жртава у новом сукобу на граници Авганистана и Пакистана

4 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Возио комби уназад, па ударио жену

4 ч

0
Kafana Konobar Kafic

Економија

Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

4 ч

0

Више из рубрике

Талибани Авганистан

Свијет

Десетине жртава у новом сукобу на граници Авганистана и Пакистана

4 ч

0
Полиција аутомобил Италија

Свијет

Партнер на тераси избо манекенку (29): Све се одиграло пред очима комшија

5 ч

0
Једно тијело које је Хамас вратио Израелу не припада ниједном таоцу

Свијет

Једно тијело које је Хамас вратио Израелу не припада ниједном таоцу

5 ч

0
Вулкан ерупција

Свијет

Вулкан избацио пепео на осам километара висине

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Још један одлучан одговор Пекинга: Кина уводи лучке таксе америчким бродовима

17

06

Кремљ: Европа свакодневно подстиче Кијев да настави са сукобом

17

00

Тудору се тресе столица, Јувентус разматра замјену

16

51

Ламин Дијара поново у Србији

16

46

Снијег замео општину, више од 1.000 домаћинстава без струје

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner