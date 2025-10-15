Кремљ: БРИКС остаје јединствен, чланице не напуштају савез

Извор:
Sputnjik
15.10.2025
12:53
БРИКС је савез земаља које дијеле заједничку визију перспективе сарадње у корист својих народа. Немамо информације да земље ове организације намјеравају да изађу из савеза, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков, коментаришући изјаву предсједника САД Доналда Трампа да чланице намјеравају да изађу из организације због страха од америчких царина.
- То је удружење оних држава које дијеле заједничко виђење перспектива узајамне сарадње у корист народа тих земаља и у интересу просперитета, стабилности и предвидивости континената на којима се налазе - истакао је дипломата.
Како је навео, ти ставови, на овај или онај начин, забиљежени су у свим завршним документима састанака који су се одржавали и који се одржавају на највишем, високом и стручном нивоу.
- Веома је важно нагласити једну ствар, и то је, вјероватно, одувијек био један од главних ставова лидера држава-чланица овог савеза БРИКС, а такође и БРИКС плус, узгред речено: ово удружење никада није планирало ништа против било које треће земље. Никада није имало планове ни против валута трећих земаља - појаснио је он.
Раније је амерички лидер на састанку са аргентинским предсједником Хавијером Милејем изјавио да земље-чланице БРИКС-а наводно масовно напуштају то удружење због страха од америчких царина. Предсједник САД назвао је оснивање БРИКС-а нападом на долар и запријетио увођењем царина и земљама које само разматрају прикључивање тој организацији.
