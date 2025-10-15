Путин: Русија спремна да одржава редовне консултације са Сиријом

Извор:
Руски предсједник Владимир Путин изјавио је данас, након састанка са сиријским предсједником Ахмедом ал Шаром у Москви, да је Русија спремна да одржава редовне консултације са Сиријом преко Министарства спољних послова.
Путин је казао да су односи између Сирије и Русије одувијек били искључиво пријатељски, преноси РИА новости.
"Посебан однос се развио између наших земаља током многих деценија", рекао је Путин на руско-сиријским разговорима.
Путин је оцијенио да је одржавање парламентарних избора у Сирији велики успјех.
Сиријски предсједник Ахмед ал Шара је казао да ће та земља покушати да ресетује односе са Русијом.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков изјавио је раније данас ће се Путин састати са Ал Шаром у Кремљу на рдном доручку, као и да ће тема разговора између осталог бити и руске војне базе у Сирији.
