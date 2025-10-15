Logo

Никад мање рођених у Републици Српској

Извор:

Мондо.ба

15.10.2025

14:33

Коментари:

0
Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

Бројке рађања у Републици Српској у овој години показује поразну статистику, а према посљедњим подацима за друго тромјесечје 2025. године, забиљежен је најмани број рођених.

Према подацим Завода за статистику РС, у Републици Српској је у другом тромјесечју 2025. године (април, мај, јун) регистровано 1.812 рођених и 3.394 умрлих и то је најлошији тромјесечни период када су у питању ови подаци.

61c32800d7cef SIPA

Хроника

Акција ”Бордер”: У претресима пронађено и одузето 130.000 КМ

“Број живорођених је мањи за 5,2 одсто у односу на друго тромјесечје 2024. године, док је број умрлих већи за 6,6 одсто у односу на упоредни период лани”, навели су из Завода за статистику РС.

Мондо је анализирао број новорођенчади у последњих десет година и овогодишње бројке су најлошије.

У првих шест мјесеци 2025. године рођено је 3.681 дијете, у истом периоду лани и 2023. године близу 4.000, а од тада до 2015. године у првом полугодишту се рађало између 4.300 и 4.200 беба.

