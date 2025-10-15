Никад мање рођених у Републици Српској

Извор:
15.10.2025
Бројке рађања у Републици Српској у овој години показује поразну статистику, а према посљедњим подацима за друго тромјесечје 2025. године, забиљежен је најмани број рођених.
Према подацим Завода за статистику РС, у Републици Српској је у другом тромјесечју 2025. године (април, мај, јун) регистровано 1.812 рођених и 3.394 умрлих и то је најлошији тромјесечни период када су у питању ови подаци.
“Број живорођених је мањи за 5,2 одсто у односу на друго тромјесечје 2024. године, док је број умрлих већи за 6,6 одсто у односу на упоредни период лани”, навели су из Завода за статистику РС.
Мондо је анализирао број новорођенчади у последњих десет година и овогодишње бројке су најлошије.
У првих шест мјесеци 2025. године рођено је 3.681 дијете, у истом периоду лани и 2023. године близу 4.000, а од тада до 2015. године у првом полугодишту се рађало између 4.300 и 4.200 беба.
