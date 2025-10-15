Куштриновић открива каква нас зима очекује

Извор:
Ало
15.10.2025
19:09
Званична и народна метеорологија слажу се око прогноза за предстојећу зиму, открива нам "народни метеоролог" Небојша Куштриновић
На почетку разговора за Алоонлине.ба, Куштриновић каже да је народна метеорологија његова нарочита страст и љубав. На питање каква ће бити наредна зима, одговара: „Индијанци већ три године спремају дрва, биће страшно дуга и страшно хладна“.
„Шалим се наравно, само сам парафразирао онај познати виц о метеорологу и Индијанцима. Званична метеорологија каже да ће ова зима бити нешто хладнија него задњих година, али ипак испод стогодишњег просјека. У Бањалуци се биљеже подаци о времену још од 1882. године, а они нам дефинитивно потврђују климатске промјене и тренд све топлијих зима“, наводи Куштриновић
Што се тиче народне метеорологије, она такође предвиђа да ће зима бити мало свјежија.
„Ако прво погледамо животињски свијет, који је важан за народну метеорологију, сматра се да ако мрави у августу праве велике мравињаке да ће зима бити хладнија. Исто тако, кажу да ако падне доста жира до Михољдана зима ће бити сњежна. Колико знам, пало је доста жира“, додаје он.
Куштриновић каже да ријетко које, па тако и ове године изостане да у октобру имамо два „љета“.
„Једно је ово Михољско, које је по народном вјеровању Бог дао народу, односно људима који раде код других да заврше послове и да се припреме за долазећу зиму код својих кућа. А постоји и још једно љето, ми га зовемо бабино љето, које је опет по народном вјеровању, Бог дао народу да помогне старијим људима, бакама и дједовима који нису били у стању да се припреме за долазећу зиму, а то је период од Свете Петке до Митровдана“, додаје.
Каже да, по народној изреци „Митровданак, хајдучки растанак“ знамо да око Митровдана долази зима, јер би у прошлости на тај дан хајдуци ишли код јатака.
„Интересантно је да за метеоролошки значај Митровдна и Ђурђевдана постоји аргумент свемирске агенције НАСА која је установила да се баш у вријеме тих датума биљеже електромагнетне промјене на самом Сунцу. Близу нам је и Свети Лука, а наш народ за тај дан има пословицу – ‘До светог Луке куд ти драго руке, а од светог Луке стави у њедра руке’. Ви млади знате гдје ћете, а ми старији такође. Кад већ говоримо о Лучиндану, сточари прогнозирају вријеме тако што кажу да ако тог дана овце остану повијених ногу зима ће бити хладна, а ако опруже ноге зима ће бити топла…“, истиче.
