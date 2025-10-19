Више од 500 дјеце на дјечијем кампу на Бусији

Извор:
СРНА
19.10.2025
18:14
Коментари:0
Више од 500 дјеце из Лопара, Угљевика и Бијељине боравило је у туристичком комплексу "Бусија" на Мајевици гдје је током дводневног кампа "Дјеца ГСС" усвајало знања о природи и сналажење у њој, те ојачавало истраживачки дух.
Камп је организовала Горска служба спасавања – станица Бијељина, а начелник ове службе Ненад Јовановић рекао је да су сво вријеме одржавања кампа учесници провели радећи основне вјештине за преживљавање у природи као што су постављање и формирање кампа, оријентација, везивање чворова, док су им рониоци из Ронилачког клуба "Пантери" на језеру представили опрему за роњење.
Према његовим ријечима, презентован им је и рад потражног пса који проналази особе које се изгубе у природи.
Свијет
Паника у Лондону: Тврде да су "руски" хакери украли осјетљиве војне податке
"Дјеца су имала један лијепо проведен викенд у природи са Горском службом спасавања, Црвеним крстом и осталим партнерима", рекао је Јовановић.
Он је изразио захвалност домаћину власнику фирме "Грин хилс" /Грен Хилс/ Светозару Остојићу Ћеки који је овај комплекс уступио за одржавање дводневног бесплатног кампа, те општинама Лопаре и Угљевик, које су овогодишњи генерални спонзори за његово одржавање, саопштено је из општине Лопаре.
Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је да Бусија постаје занимљива за све узрасте.
"Ево данас су и најмлађи овдје, и то је лијепа прича која ће у наредних пар година добити свој епилог у пуном смислу да ово постане туристичко-рекреациони центар овог дијела Републике Српске и Мајевице", рекао је Савић.
Он је изразио задовољство што су најмлађи становници из Бијељине, Угљевика и Лопара посјетили Мајевицу и Бусију, уживали два дана све благодети које природа може понудити и обећао да ће се окупљање наставити и у наредним годинама.
Република Српска
Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације
Драган Гајић, начелник општине Угљевик је рекао да и његова локална заједница подржава наведене активности и изразио захвалност на идеји члановима Горске службе спасавања.
"Свјесни смо чињенице да живимо у дигиталном свијету гдје дјеца проводе велики дио свог времена испред екрана телефона и рачунара и ово је нешто што их одваја од тога и нуди им оно што је данас најбитније, а то је да проводе вријеме у природи", додао је Гајић.
Свијет
45 мин0
Свијет
52 мин0
Хроника
53 мин0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
18
44
18
22
18
14
18
12
18
10
Тренутно на програму