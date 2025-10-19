Logo

Више од 500 дјеце на дјечијем кампу на Бусији

Више од 500 дјеце из Лопара, Угљевика и Бијељине боравило је у туристичком комплексу "Бусија" на Мајевици гдје је током дводневног кампа "Дјеца ГСС" усвајало знања о природи и сналажење у њој, те ојачавало истраживачки дух.

Камп је организовала Горска служба спасавања – станица Бијељина, а начелник ове службе Ненад Јовановић рекао је да су сво вријеме одржавања кампа учесници провели радећи основне вјештине за преживљавање у природи као што су постављање и формирање кампа, оријентација, везивање чворова, док су им рониоци из Ронилачког клуба "Пантери" на језеру представили опрему за роњење.

Према његовим ријечима, презентован им је и рад потражног пса који проналази особе које се изгубе у природи.

london pixabay

Свијет

Паника у Лондону: Тврде да су "руски" хакери украли осјетљиве војне податке

"Дјеца су имала један лијепо проведен викенд у природи са Горском службом спасавања, Црвеним крстом и осталим партнерима", рекао је Јовановић.

Он је изразио захвалност домаћину власнику фирме "Грин хилс" /Грен Хилс/ Светозару Остојићу Ћеки који је овај комплекс уступио за одржавање дводневног бесплатног кампа, те општинама Лопаре и Угљевик, које су овогодишњи генерални спонзори за његово одржавање, саопштено је из општине Лопаре.

Начелник општине Лопаре Радо Савић рекао је да Бусија постаје занимљива за све узрасте.

"Ево данас су и најмлађи овдје, и то је лијепа прича која ће у наредних пар година добити свој епилог у пуном смислу да ово постане туристичко-рекреациони центар овог дијела Републике Српске и Мајевице", рекао је Савић.

Он је изразио задовољство што су најмлађи становници из Бијељине, Угљевика и Лопара посјетили Мајевицу и Бусију, уживали два дана све благодети које природа може понудити и обећао да ће се окупљање наставити и у наредним годинама.

Додик - интервју атв

Република Српска

Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације

Драган Гајић, начелник општине Угљевик је рекао да и његова локална заједница подржава наведене активности и изразио захвалност на идеји члановима Горске службе спасавања.

"Свјесни смо чињенице да живимо у дигиталном свијету гдје дјеца проводе велики дио свог времена испред екрана телефона и рачунара и ово је нешто што их одваја од тога и нуди им оно што је данас најбитније, а то је да проводе вријеме у природи", додао је Гајић.

