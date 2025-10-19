Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације

Извор:
СРНА
19.10.2025
18:10
Коментари:1
Предсједник Милорад Додик изјавио је Срни да је Република Српска успјела да обезбиједи традиционални однос са Русијом, који је непромијењен.
"Високо цијенећи предсједника Владимира Путина и његове напоре да очува и јача Русију, али једнако тако и да са савезницима има одличну сарадњу, успјели смо да обезбиједимо однос са Русијом који и даље остаје наш приоритет", рекао је Додик.
Додик је нагласио да је руска специјална операција била изнуђена некоректним понашањем западних земаља.
"Да је лидер САД Доналд Трамп тада био на власти, мислим да до тога рата не би ни дошло. Али, тај рат су хтјеле, данас то сигурно можемо рећи, западне земље", навео је Додик.
Република Српска, додао је Додик, остаје стратешки партнери са Руском Федерацијом и њена политика се у том погледу неће мијењати.
"То је оно што радимо и што смо радили, што желимо да урадимо, Увијек ћемо разговарати са нашим партнерима, са Србијом, Мађарском, Русијом, са администрацијом САД", рекао је Додик Срни.
Додик је рекао да је Република Српска поздравила велику побједу Доналда Трампа и његових људи.
"И то нисмо крили. И онда када смо били са нашим стратешким партнерима Русима, о томе смо говорили. Ми нисмо бјежали од чињенице да подржавамо повратак Трампа на власт. И мислим да нисмо погријешили. Оно што је до сада учинио, апсолутно говори да је то промјена и покушај глобалног стабилизовања односа", нагласио је Додик.
Према његовим ријечима, Републике Српска жели да покаже да је кредибилан партнер нове америчке администрације.
Додик је поздравио све што је Трамп учинио у САД везано за УСАИД, али и многе ствари које значе очувању традиционалних вриједности, за које се Република Српска такође залаже.
"Трамп је прекинуо то срамно кретање ка уништавању институције брака. Он је јасно рекао да постоје само мушкарац отац и жена мајка. Ми то свакако подржавамо. То је враћање традиционалним односима који су били темељ цивилизације вјековима и миленијума и нису ту урушили ту цивилизацију. Ово што смо гледали од неолиберала у смислу легализације брака за све, водило је урушавању цивилизације", сматра Додик.
Додик је изразио захвалност Трампу што је на тим питањима радио веома упорно и веома храбро.
"Трамп је зауставио значајне ратове и чини и говори све оно што ми сматрамо да мора да буде филозофија међународних и дипломских односа", рекао је Додик.
Додик је указао на Трампове ријечи да се Америка неће мијешати у односе, него да жели партнере.
"Е, ми желимо да будемо партнер са Сједињеним Америчким Државама, не желећи да угрозимо стратешки однос са Руском Федерацијом. Да ли је то могуће? Ми вјерујемо да јесте", поручио је Додик.
Предсједник Милорад Додик рекао је Срни да Република Српска може да буде равноправан партнер, а ако тога нема, да треба орочити вријеме за преговоре у БиХ и ако нема договора, онда ни БиХ не треба да живи као таква.
Додик је рекао да је Република Српска привржена свом Уставу и да Република Српска неће одступити од територије, нити од својих права.
"Република Српска има свој привржен народ, своју територију. Република Српска има свој демократски капацитет да изабере власт коју поштује. Република Српска сарађује са регионалним и другим земљама, па и глобалним силама свакако", рекао је Додик.
Он је додао да само још недостаје међународно признање Републике Српске као засебне државе.
"И то је нека наша нова брзина у којој ћемо се кретати, шта год ко о томе говорио", нагласио је Додик.
Додик је рекао да Кристијан Шмит остаје нелегалан, нелегитиман, подваљен.
Додик сматра да ће Шмит испасти као кукавичије јаје, прије свега муслиманима у БиХ, који су се радовали његовом умијећу да крши Устав и доведе оне који нису имали демократски капацитет у власт, али да је то њихов проблем.
"Са нашег становишта, Кристијан Шмит је подметнута особа без легалитета и легитимитета и ја сам увјерен да ће у наредним мјесецима свијет, који се базира на ономе што је говорио предсједник /САД Доналд/ Трамп да се поштују народи и њихови суверенитети, морати да одбаци тог Шмита без обзира што још неколико земаља ЕУ, па и сам муслимански политички врх у Сарајеву покушава да њега спасе", навео је Додик.
Он је нагласио да је то свакако грешка, али да је то њихова заблуда.
"То што смо урадили јуче у Народној скупштини, урадили смо да бисмо омогућили само боље разумијевање", рекао је Додик.
Додик је изразио увјерење да ће то у наредном времену бити јасно свакоме, па чак и онима који ни за шта нису гласали у прошлом времену, нису то ни примјењивали, већ су трчали у британску канцеларију и муслиманске одаје у Сарајево правећи неке договоре с њима, причајући како Републици Српској не пријети опасност из Сарајева и многе друге лажи.
"А они се сада стављају у позицију да нешто бране. Немате шта да браните. Једног дана када аналитичари буду говорили о томе, а не само ми политичари, биће јасно да је ово била наша одлука, да то није било никакво наметање. Први пут се дешава да смо дошли у позицију да одлучимо и да видимо шта је то потребно да учинимо како бисмо се боље разумијели и шта је потребно да урадимо како бисмо од великих, какви су САД и садашња администрација привукли пажњу и дошли у позицију да заобиђемо Сарајево у разговорима које водимо са важним дестинацијама у свијету", рекао је Додик.
Он је додао да многи то неће и да он не очекује да разумију, те да не жели да им се правда.
Додик је навео да је данашњи дан почео са још већим увјерењем да ради најбољи могући посао за Републику Српску и Србе.
"Сва прича, све дегутантне и друге опсервације које сам слушао, остављам њима да они живе с тим. Ја ћу живјети са увјерењем да радимо најбољи могући посао за Републику Српску. Ја нисам од рођења неки носилац титуле суверена, тако да мислим да Република Српска сада има сасвим једну другу димензију", навео је Додик.
Он је нагласио да је сарадња Републике Српске са Србијом веома добра и да предсједник Александар Вучић који је био изложен многим проблемима у вези са унутрашњим односима у Србији никада није престао да има пажње за Републику Српску.
"И ми ћемо наставити да то држимо као један од наших суштинских и најважнијих приоритета", рекао је Додик.
Он је додао да је поносан и на сарадњу са премијером Мађарске Виктором Орбаном.
"Оно што је почео да ради предсједник Вучић са Орбаном и што сам ја сматрао да треба да чинимо данас је несумњиво глобални резултат чињеница да ће он бити домаћин састанку који је најавио сам предсједник Трампа, а у Москви потврдили да је могуће, што свакако доказује да је могуће бити одличан партнер са обје стране и бити стратешки партнер са Руском Федерацијом, у каквом смо ми статусу. И наравно, отворити ново поглавље са америчком администрацијом јер се и Америка промијенила", указао је Додик.
Он је истакао да је најбољи примјер да је то могуће, премијер Орбан, који је претрпио многе нападе у Европи, много неугодности, али је остао увјерен у ставу да треба да држи до добрих односа са новом администрацијом, са Трампом, прије свега, и његовим особљем, али да остану отворена врата са Руском Федерацијом.
"Ми смо водили политику и за једне и за друге. Нисмо били поносни на оно што је радила Бајденовна администрација, нисмо имали никакве односе, они су нас кажњавали", навео је Додик.
Он је рекао да је дошло неко ново вријеме у којем је, као што је предсједник Трамп рекао, Бајденовна администрација најгора која је постојала у свијету.
Додик је истакао да је ово ново поглавље и да вјерује да ће бити успјешно.
"Наше политике су дефинисане и трајне. Ништа се није промијенило у нашем односу према Шмиту. Он је нелегалан преварант, он је злочинац, изданак фашиста и човјек који је дошао ту да заврши њемачке фашистичке намјере у БиХ. Писало, не писало, увијек је важно да се то зна", рекао је Додик.
Он је навео да никакви покушаји да Шмит наметне одлуку у вези са имовином и друго што неки шпекулишу не долазе у обзир.
"Остаје наш став да ћемо изаћи и прогласити независности истог тренутка. Шта год ко о томе мисли", рекао је Додик.
Додик је потврдио да се у разговорима Република Српска никад неће одрећи своје имовине.
"Све ово што се дешавало управо је и почело тиме и радикализовало се онда када је Шмит формирао комисију за имовину, а ми му рекли да ћемо проглатити независност. Зато су они кренули са причом `дај склони Додика, да пробамо да видимо о томе`. Нису склонили Додика. Ја остајем ту, ја сам ту, себе сматрам једним од изданака српског народа, привржен његовој историји и његовој будућности", рекао је Додик.
Он је нагласио да ће наставити да се бори за права српског народа.
"Увјерен сам да смо створили добру претпоставку за тако нешто. Да ли је Додик предсједник, није предсједник? За оне који сматрају да јесам, јесам. За оне за које никада нисам био, никада нећу ни бити. Нема потребе да објашњавам било какво питање", рекао је Додик.
Он је нагласио да је изабрани предсједник по Уставу Републике Српске и да ће наставити да представља Републику Српску у свом најбољем капацитету, и персоналном и политичком.
Додик је рекао да ће морати да разочара многе који у свему овоме виде неке велике теорије.
"Не постоји тако нешто велико, постоји само једна жеља, суштинска, темељна жеља, да се Република Српска репозиционира и да једног дана постане независна држава, да се одвојимо од српских мрзитеља какво је Сарајево, да се одвојимо од тих лицемјера који када као нешто као нуде лијепо, подваљују нам историјску неправду, да једног дана кажемо `довиђења пријатно`. То је оно што желимо да видимо у времену које долази", истакао је Додик.
