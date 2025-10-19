Logo

Ковачевић о Станивуковићевом покрету: Вјеровао сам да ниједном Србину неће пасти на памет

Извор:

АТВ

19.10.2025

16:10

Коментари:

1
Ковачевић о Станивуковићевом покрету: Вјеровао сам да ниједном Србину неће пасти на памет

Некако сам вјеровао да ниједном Србину никада неће пасти на памет да своју странку назове "СС", навео је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић на друштвеној мрежи "Икс".

Подсјетимо, Драшко Станивуковић, предсједник ПДП, Игор Радојичић, предсједник Независног покрета "Својим путем-Игор Радојичић" и Дејан Којић, начелник Пала, потписали су на Палама споразум којим се формира нови политички покрет под називом "Покрет Сигурна Српска".

Покрет сигурна српска

Република Српска

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

Подијели:

Тагови:

Радован Ковачевић

Драшко Станивуковић

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

Република Српска

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

3 ч

8
Министарство пољопривреде: Сваки облик злостављања животиња је тежак вид окрутности

Република Српска

Министарство пољопривреде: Сваки облик злостављања животиња је тежак вид окрутности

4 ч

0
Амиџић: Одлука Народне скупштине о избору Тришић Бабић мудар потез

Република Српска

Амиџић: Одлука Народне скупштине о избору Тришић Бабић мудар потез

7 ч

3
Додик: Република Српска потпуно стабилна, упркос нападима на њен уставни поредак

Република Српска

Додик: Република Српска потпуно стабилна, упркос нападима на њен уставни поредак

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

44

САД: Најмање троје рањених у пуцњави у студентском дому

18

22

Да ли Омарска постаје општина? Огласио се Додик

18

14

Више од 500 дјеце на дјечијем кампу на Бусији

18

12

Израелска војска: Започели смо ударе у Појасу Газе

18

10

Додик: Остајемо стратешки партнер Русије и кредибилан партнер Трампове администрације

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner