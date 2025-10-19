Ковачевић о Станивуковићевом покрету: Вјеровао сам да ниједном Србину неће пасти на памет

Извор:
19.10.2025
Некако сам вјеровао да ниједном Србину никада неће пасти на памет да своју странку назове "СС", навео је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић на друштвеној мрежи "Икс".
Nekako sam vjerovao da nijednom Srbinu nikada neće pasti na pamet da svoju stranku nazove "SS". pic.twitter.com/R8OkQySmPP— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) October 19, 2025
Подсјетимо, Драшко Станивуковић, предсједник ПДП, Игор Радојичић, предсједник Независног покрета "Својим путем-Игор Радојичић" и Дејан Којић, начелник Пала, потписали су на Палама споразум којим се формира нови политички покрет под називом "Покрет Сигурна Српска".
