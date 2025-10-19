Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

Извор:
АТВ
19.10.2025
14:58
Коментари:8
Предсједник ПДП-а Драшко Станивуковић, предсједник Независног покрета "Својим путем" Игор Радојичић и начелник Пала и бивши функционер Демоса Дејан Којић, су потписали споразум којим се формира нови политички покрет под називом "Покрет Сигурна Српска".
Споразум је потписан на Јахорини.
Бања Лука
Радојичић појачао ''бахату и нестручну'' екипу Драшка Станивуковића
Према Станивуковићевим ранијим тврдњама, ријеч је о "првом, али и озбиљном политичком укрупњавању у посљедњих неколико година, посебно када је ријеч о опозиционој политичкој сцени".
Република Српска
АТВ у посједу документа: Ко ће попунити 15 мјеста у предсједништву новог покрета?
Како је раније истакнуто, овај покрет нема намјеру сарађивати са СНСД-ом.
Република Српска
АТВ сазнаје: Станивуковић на челу покрета, Радојичић тражио да буде први на компензацији
"Одбацивање могућности коалирања са СНСД-ом", гласи једна од тачака у споразуму који ће они потписати.
Република Српска
4 ч0
Република Српска
7 ч3
Република Српска
9 ч0
Република Српска
21 ч2
Најновије
Најчитаније
18
44
18
22
18
14
18
12
18
10
Тренутно на програму