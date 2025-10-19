Logo

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

19.10.2025

Фото: РТРС

Предсједник ПДП-а Драшко Станивуковић, предсједник Независног покрета "Својим путем" Игор Радојичић и начелник Пала и бивши функционер Демоса Дејан Којић, су потписали споразум којим се формира нови политички покрет под називом "Покрет Сигурна Српска".

Споразум је потписан на Јахорини.

Према Станивуковићевим ранијим тврдњама, ријеч је о "првом, али и озбиљном политичком укрупњавању у посљедњих неколико година, посебно када је ријеч о опозиционој политичкој сцени".

Како је раније истакнуто, овај покрет нема намјеру сарађивати са СНСД-ом.

"Одбацивање могућности коалирања са СНСД-ом", гласи једна од тачака у споразуму који ће они потписати.

