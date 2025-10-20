Опрез: Магла и мраз у вишим предјелима

Извор:
Саобраћај се јутрос у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија несметано, у вишим предјелима понегдје има магле и мраза, а из Ауто-мото савеза Српске возачима скрећу пажњу на опасности од одрона на дионицама које пролазе кроз усјеке.
Саобраћај је обустављен на магистралном путу Србац-Дервента због радова на постављању завршног слоја асфалта, те се возила преусмјеравају на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.
У току су радови на рехабилитацији магистралног пута дионица Клашнице-Шарговац-Бањалука, такође и радови на уклањању постојећег и наношењу нових носача на надвожњаку у Трну код Рогуљића и саобраћај ће бити затворен за све категорије возила, као и за пјешаке.
На дионици магистралног пута Гацко-Тјентиште на локалитету Саставци због радова могуће су краткотрајне обуставе, док су на дијелу пута Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи, врши санација косине усјека и саобраћај се одвија једном траком у дужини 300 метара.
На магистралном путу Брчко-Бијељина због санације коловоза у току је повремена обустава саобраћаја од 07.00 до 17.00 часова, док се на мосту на граничном прелазу Рача саобраћа једном траком.
Измијењен је режим одвијања саобраћаја на дионици магистралног пута Козарска Дубица један - Приједор један због извођења радова на изградњи водоводне мреже, а на магистралном путу Бродар-Вишеград саобраћај се одвија уз измијењен режим вожње због извођења радова у тунелима "Грабовица" и "Оштри врх".
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на ауто-путу Бањалука-Градишка и Бањалука-Добој, на дионици магистралног пута Челинац-Котор Варош, Добро Поље-Миљевина на локалитету мале хидроелектране Б-3, те на дионицама регионалних путева Челинац-Укрина и Укрина-Клупе.
На магистралном путу Доња Буковица-Вршани и Вршани-Бијељина измијењен је режим у одвијању саобраћаја због санације пута, те се саобраћа једном траком, а измјена има на на дионицама магистралном Драготиња-Приједор и Орловача-Трнопоље због реконструкције раскрснице на укрштању наведених путева и Омладинског пута у Приједору.
Због реконструкције дионице магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/ - Хум /Шћепан Поље/ измијењен је режим у одвијању саобраћаја, као и на магистралном путу Србац-Дервента због радова на рехабилитацији наведеног магистралног пута.
На дионици магистралног пута Добро Поље-Миљевина саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.
На регионалном путу Разбој-Руданка на локацији превој Љескове воде због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
Привремена обустава саобраћаја је и на магистралном путу Лапишница-Љубогошта на каменолому "Хан Дервента" у општини Пале ради извођења бушачко-минерских радова, као и на магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи.
У току је санација клизишта у мјесту Осија /Сијерачке стијене/ на магистралном путу Добро Поље-Миљевина гдје долази до получасовних застоја.
На регионалном путу Бушлетић-Зелиња у мјесту Доња Палежница саобраћај се одвија успорено једном саобраћајном траком због појаве одрона.
Због активираног клизишта у прекиду је саобраћај на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево у мјесту Љубачево због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.
Саобраћај се одвија једном траком због активираних клизишта на регионалном путу Прњавор-Укрина у мјесту Вијачани, као и на путу Укрина-Горња Вијака.
У ФБиХ се због радова на санацији дилатације на мосту у Острожцу, на магистралном путу Коњиц-Јабланица, саобраћа се успорено, једном траком, уз регулацију семафорима.
Због оштећења коловоза на магистралном путу Жепче–Маглај /локација Озимица/ на мјесту споја са будућом петљом ауто-пута саобраћа се успорено.
Радови су актуелни и на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путевима Завидовићи-Возућа /у мјесту Криваја/, Јабланица-Блидиње /на дионици Јабланица-Косне Луке/, Јабланица-Прозор /насеље Мирци/, Семизовац-Олово и Мостар-Читлук /на улазу у Читлук/.
На граничном прелазу Градишка појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, док на осталим прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Због регистрације путника по новом систему уласка и изласка у земље ЕУ могу се очекивати дужа задржавања на граничним прелазима.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај, код Зворника, забрањен је саобраћај за возила тежа од пет тона и она се преусмјеравају на нови мост Братољуб у Братунцу и на Рачу.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на граничном прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова.
