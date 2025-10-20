Стижу нове возачке дозволе у ЕУ, а стижу и нова правила полагања

20.10.2025
У наредним годинама класичне возачке дозволе у читавој Европској унији биће замијењене дигиталним, а уз то стиже и низ других промјена.
Ради се о директиви која још мора да прође Вијеће и Европски парламент, а након тога државе чланице имаће четири године да уведу нова правила у своје законодавство.
Према ријечима министра унутрашњих послова Србије Давора Божиновића, возачке дозволе ће се чувати у дигиталном облику, што ће захтјевати неколико година прилагођавања.
''Што се тиче издавања дигиталних возачких дозвола, то је дио ове директиве, али имплементација ће трајати око четири године'', рекао је Божиновић.
Снижавање старосне границе:
Возачи камиона моћи ће да возе од 18 година, умјесто досадашњих 21.
Возачи аутобуса моћи ће да возе од 21, године умјесто 24.
Млади возачи моћи ће да полажу већ са 17 година, али ће двије године моћи да возе само уз надзор искусног возача.
Обавезни љекарски прегледи: Уводе се прегледи вида и кардиоваскуларног система.
Прекограничне казне: Прометни прекршаји важиће у свим државама ЕУ. Ако возач направи прекршај у било којој земљи чланици, казна се преноси и у његову матичну земљу.
Сигурност дигиталних дозвола: Дигиталне возачке дозволе биће готово немогуће фалсификовати, што додатно повећава сигурност и транспарентност.
Промјене ће бити постепено уведене, а циљ је модернизација система, повећање безбиједности у саобраћају и лакша контрола прекограничних прекршаја.
