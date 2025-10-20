Помјера се старосна граница за одлазак у пензију

Извор:
Танјуг
20.10.2025
08:06
Коментари:0
Директор француске државне инвестиционе и развојне банке Бпифранс Никола Дуфур изјавио је данас да је потребно да се старосна граница за одлазак у пензију у Француској помјери на 65 година, па чак и више.
"Ако објективно погледамо податке, морамо дуже да радимо", тврди Дуфур, супротно актуелним дебатама о суспензији реформе пензија која подиже старосну границу за одлазак у пензију, преноси "Фигаро".
Док се јавна расправа фокусира на суспензију реформе пензија из 2023. године, која предвиђа помјерање старосне границе са 62 на 64 године, директор јавне инвестиционе банке Бпифранс износи другачији став.
У интервјуу листу "ЈДД", Дуфур је оценио да је "за очување социјалне државе потребно вратити се на параметре који највише зависе од кључног фактора - демографије".
Занимљивости
Биљка од које може да се заради и до 9.000 евра: Потражња огромна, има чак и љековита својства
Уколико би суспензија реформе пензија, коју је ове недјеље најавио француски премијер Себастијан Лекорни како би избјегао критику, била потврђена, старосна граница за одлазак у пензију остала би замрзнута на 62 године и девет мјесеци до почетка 2028. године, уз минимално 170 уплаћених квартала за пуну пензију.
Дуфур, је, међутим, казао да Француска мора да призна да њено становништво стари и да мора да се прилагоди.
"Дио пензија представља дуг. Између 60 и 70 година, у већини случајева, здрави смо и можемо да радимо", истакао је он, уз напомену да постоје разлике у зависности од професије.
Економија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму