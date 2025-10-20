Биљка од које може да се заради и до 9.000 евра: Потражња огромна, има чак и љековита својства

Извор:
Курир
20.10.2025
08:05
Данас је цијењен широм свијета због богатства витаминима и минералима, а примјену је нашао у низу прехрамбених производа, од џемова, мармелада и чајева, до сокова, вина, ликера, па чак и јогурта.
Ова биљка такође може бити веома исплатива. Примјера ради, на површини од 10 ари род може да буде и до 600 килограма, а за ту количину може да се добије око 9.000 евра!
Ружа је велика породица листопадних жбунова са трнастим гранама, крупним цвјетовима са пет латица и црвенкастим плодовима. Иако су сви плодови руже јестиви, величина и квалитет шипурка варирају зависно од врсте. Нејестиве сјеменке и длачице у средишту плода морају се уклонити прије конзумације. Врсте са већим плодовима, као што је Роса ругоса, имају довољно крупан меснати дио да се могу јести и сирови.
Шипурак је изузетно богат витамином Ц, који остаје стабилан чак и након термичке обраде. Традиционално се у Великој Британији од шипурка правио сируп као природни тоник. Плодови се могу сушити и користити за припрему биљних чајева.
Осим плода, користе се и други дијелови биљке:
Поред тога, ружа Роса ругоса је одлична за стабилизацију земљишта због снажног коријеновог система.
Шипурак се истиче невјероватним нутритивним профилом:
Богат извор витамина: Садржи витамине Ц, П, Б1, Б2, Е, К и У, као и калцијум, фосфор и калијум. Садржај витамина Ц је највећи међу воћем и поврћем, крећући се од 417 до чак 3062 mg на 100 г плода. Свијетлији, зрели плодови обично имају више овог витамина од тамнијих. Витамин Ц јача имунитет, учествује у синтези колагена, смањује ризик од прехладе и грипа, помаже апсорпцију гвожђа и снижава холестерол.
Минерали: Калцијум је кључан за здраве кости, фосфор и калијум помажу метаболизам и киселинску равнотежу, а магнезијум доприноси раду мишића и нервног система.
Моћан антиоксиданс: Плод садржи девет различитих каротеноида, укључујући бета-каротен и ликопен. Ови антиоксиданси штите ћелије од оксидативног стреса и старења, те могу допринијети превенцији кардиоваскуларних болести и рака. Флавоноиди додатно штите ћелије од слободних радикала.
Фенолна једињења: Неке сорте садрже и до 4900 mg фенола на 100 г плода. Ове супстанце дају интензиван укус и доприносе антиоксидативном дејству, због чега се шипурак користи и у производњи вина.
Извор пектина: Пектин је природни згушњивач, користан у прехрамбеној индустрији. Има противупална и антисептичка својства, убрзава зарастање рана, снижава холестерол и помаже у детоксикацији организма.
Уље из сјеменки: Богато је незасићеним масним киселинама (линолном, арахидонском и олеинском), витаминима и антиоксидансима. Због своје стабилности и пријатног укуса, користи се за његу коже и у исхрани.
Недавне студије потврдиле су љековитост шипурка. Једно истраживање је показало да напитак са Lactobacillus плантарум, зоби и шипурком повећава количину корисних масних киселина у цревима, што помаже у превенцији рака дебелог цријева. Друга студија је, код пацијената са остеоартритисом, забиљежила смањење бола и упале код чак 64 одсто испитаника који су користили прах од шипурка.
Закључак је да шипурак није само симбол јесени, већ право богатство природних састојака и љековитих својстава. Због једноставног узгоја и широке примјене, представља једну од највреднијих биљака за сваки врт.
